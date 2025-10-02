Укрзалізниця оголосила про виникнення технічних неполадок у свого інтернет-провайдера, які вплинули на функціонування електронних сервісів, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм канал компанії.

Внаслідок збою користувачі втратили можливість використовувати мобільний застосунок для придбання проїзних документів та відвідувати корпоративний веб-ресурс компанії.

Представники Укрзалізниці заявили, що працюють над усуненням проблеми та планують якнайшвидше відновити повноцінну роботу всіх цифрових платформ.



Застосунок видає помилку / Фото 24 Каналу

Водночас компанія наголосила, що пасажири можуть без перешкод купувати залізничні квитки в традиційних касах на залізничних станціях та вокзалах по всій країні.