Укрзалізниця оголосила про виникнення технічних неполадок у свого інтернет-провайдера, які вплинули на функціонування електронних сервісів, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм канал компанії.
Внаслідок збою користувачі втратили можливість використовувати мобільний застосунок для придбання проїзних документів та відвідувати корпоративний веб-ресурс компанії.
Представники Укрзалізниці заявили, що працюють над усуненням проблеми та планують якнайшвидше відновити повноцінну роботу всіх цифрових платформ.
Застосунок видає помилку / Фото 24 Каналу
Водночас компанія наголосила, що пасажири можуть без перешкод купувати залізничні квитки в традиційних касах на залізничних станціях та вокзалах по всій країні.