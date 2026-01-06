5 полезных возможностей камеры вашего смартфона Samsung

Большинство владельцев смартфонов Samsung используют камеру только для снимков или сканирования QR-кодов. Однако возможности современных объективов значительно шире. С помощью специальных функций и приложений гаджет способен заменить рулетку, лупу, переводчика и даже помочь с ремонтом бытовой техники.

Такие инструменты становятся незаменимыми помощниками в повседневных делах и во время путешествий, поэтому лучше знать обо всех возможностях камеры собственного смартфона, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Как темный режим вредит вашему смартфону и зрению: 3 причины не пользоваться им никогда

Как проверить работает ли ИК-пульт?

Камера смартфона может быть чрезвычайно полезной для диагностики техники. Если пульт от телевизора или кондиционера перестал работать, не спешите заменять батарейки. Камера способна видеть инфракрасное излучение, которое незаметно для человеческого глаза.

Достаточно открыть приложение камеры, направить объектив на светодиод пульта и нажать любую кнопку. Если устройство исправно, на экране смартфона вы увидите световой сигнал.

Как измерить размеры предмета?

Для проведения бытовых измерений у Samsung предусмотрено специальное приложение Quick Measure. Оно позволяет вычислять расстояние до объектов, их высоту, длину и даже площадь поверхностей.

Инструмент работает с высокой точностью: обычно погрешность составляет менее двух сантиметров. Пользователь может не только измерить параметры предмета (или даже рост человека), но и сохранить фото с наложенными сверху цифровыми показателями.

Как превратить камеру в цифровую лупу?

Кроме того, смартфон легко превращается в цифровую лупу для чтения мелкого текста. В меню специальных возможностей, в разделе улучшения видимости, можно активировать функцию "Увеличитель". Это позволяет комфортно рассматривать мелкий шрифт на лекарствах, инструкциях или упаковках продуктов, используя зум, фонарик и цветные фильтры для лучшего контраста.

Как получить подсказки в городе с помощью камеры?

Во время прогулок по незнакомому городу пригодится функция Google Maps Live View. Она использует дополненную реальность, чтобы накладывать стрелки и указатели направления непосредственно на изображение с камеры в реальном времени.

Это гораздо удобнее, чем ориентироваться по обычной картой, поскольку вы видите подсказки прямо на фоне реальных улиц.

Как перевести вывески или текст написанный на неизвестном языке?

Для преодоления языковых барьеров или идентификации неизвестных вещей существуют Google Lens и Bixby Vision. Эти сервисы способны мгновенно переводить текст на вывесках или в меню ресторанов, заменяя оригинальные слова на экране.

Также они помогают распознать растения, памятники архитектуры или гаджеты, о которых вы хотите узнать больше. Для получения контекста или рекомендаций можно использовать искусственный интеллект, например Gemini или ChatGPT.

Стоит заметить, что эти возможности не являются эксклюзивными для смартфонов Samsung, кроме, разве, специальных программ. В остальном практически любой смартфон с хорошей камерой на Android способен на те же возможности. О больше скрытых возможностях камеры вашего смартфона читайте в нашем материале.