5 корисних можливостей камери вашого смартфона Samsung

Більшість власників смартфонів Samsung використовують камеру лише для знімків або сканування QR-кодів. Проте можливості сучасних об'єктивів значно ширші. За допомогою спеціальних функцій та застосунків ґаджет здатен замінити рулетку, лупу, перекладача та навіть допомогти з ремонтом побутової техніки.

Такі інструменти стають незамінними помічниками у повсякденних справах та під час подорожей, тож краще знати про всі можливості камери власного смартфона, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Як темний режим шкодить вашому смартфону та зору: 3 причини не користуватись ним ніколи

Як перевірити чи працює ІЧ-пульт?

Камера смартфона може бути надзвичайно корисною для діагностики техніки. Якщо пульт від телевізора або кондиціонера перестав працювати, не поспішайте замінювати батарейки. Камера здатна бачити інфрачервоне випромінювання, яке непомітне для людського ока.

Достатньо відкрити застосунок камери, спрямувати об'єктив на світлодіод пульта і натиснути будь-яку кнопку. Якщо пристрій справний, на екрані смартфона ви побачите світловий сигнал.

Як виміряти розміри предмета?

Для проведення побутових вимірювань у Samsung передбачено спеціальний застосунок Quick Measure. Він дозволяє обчислювати відстань до об'єктів, їхню висоту, довжину та навіть площу поверхонь.

Інструмент працює з високою точністю: зазвичай похибка становить менш як два сантиметри. Користувач може не лише виміряти параметри предмета (або навіть зріст людини), а й зберегти фото з накладеними зверху цифровими показниками.

Як перетворити камеру на цифрову лупу?

Крім того, смартфон легко перетворюється на цифрову лупу для читання дрібного тексту. У меню спеціальних можливостей, у розділі покращення видимості, можна активувати функцію "Збільшувач". Це дозволяє комфортно розглядати дрібний шрифт на ліках, інструкціях чи пакуваннях продуктів, використовуючи зум, ліхтарик та кольорові фільтри для кращого контрасту.

Як отримати підказки в місті за допомогою камери?

Під час прогулянок незнайомим містом у пригоді стане функція Google Maps Live View. Вона використовує доповнену реальність, щоб накладати стрілки та вказівники напрямку безпосередньо на зображення з камери в реальному часі.

Це набагато зручніше, ніж орієнтуватися за звичайною мапою, оскільки ви бачите підказки прямо на фоні реальних вулиць.

Як перекласти вивіски чи текст написаний невідомою мовою?

Для подолання мовних бар'єрів або ідентифікації невідомих речей існують Google Lens та Bixby Vision. Ці сервіси здатні миттєво перекладати текст на вивісках чи в меню ресторанів, замінюючи оригінальні слова на екрані.

Також вони допомагають розпізнати рослини, пам'ятки архітектури чи гаджети, про які ви хочете дізнатися більше. Для отримання контексту або рекомендацій можна також використовувати штучний інтелект, наприклад Gemini або ChatGPT.

Варто зауважити, що ці можливості не є ексклюзивними для смартфонів Samsung, окрім, хіба, спеціальних програм. В усьому іншому практично будь-який смартфон з хорошою камерою на Android здатен на ті ж можливості. Про більше прихованих можливостей камери вашого смартфона читайте у нашому матеріалі.