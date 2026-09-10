17-летний школьник научил искусственный интеллект расшифровывать сигналы из дальнего космоса

Рохан Арни, который до сих пор учится в школе, создал модель искусственного интеллекта для расшифровки загадочных радиоимпульсов из далекого космоса. Его разработка с высокой точностью разделяет быстрые радиоимпульсы на повторяющиеся и единичные вспышки.

Искусственный интеллект раскрывает секреты космических сигналов

Ученик старшей школы высоких технологий в Нью-Джерси разработал нейросеть для анализа быстрых радиовсплесков, которые считаются одной из величайших загадок современной астрофизики, пишет Times of India.

Для обучения своей модели под названием "Управляемый вариационный автоэнкодер" юный исследователь использовал массив данных радиотелескопа CHIME и написал код на библиотеке PyTorch с нуля. Алгоритм смог классифицировать повторяющиеся и единичные импульсы с точностью 98 процентов.

Анализ показал, что источники повторяющихся сигналов расположены ближе к Земле и имеют более узкий частотный диапазон. Кроме того, разработка выявила четыре новых потенциальных повторяющихся всплеска, которые ранее оставались незамеченными в собранных данных.

Что такое быстрые радиовсплески и как новая разработка поможет науке

Быстрые радиовсплески – это чрезвычайно яркие вспышки из далекого космоса, которые длятся менее одной секунды. Ученые до сих пор не знают точных причин возникновения этих сигналов, хотя и выдвигают немало теорий. Часть из этих сигналов способна регулярно повторяться со временем.

Эти явления являются одними из самых необычных сигналов, обнаруживаемых радиоастрономами, поскольку они высвобождают огромное количество энергии за чрезвычайно короткие промежутки времени. Хотя ученые определили некоторые возможные источники и связи, полная картина того, как образуются быстрые радиовсплески, остается неясной.

Поэтому исследователь уверен, что новый инструмент поможет астрономам анализировать будущие наблюдения и проверять теории происхождения радиосигналов.

Помимо исследований космоса юный изобретатель сотрудничает с учеными Гарвардского университета над проектом NeuroDiffEq, возглавляет школьный клуб робототехники и уже обучил основам точных наук более 100 младших школьников.