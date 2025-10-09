После серии многомиллиардных сделок с Nvidia, AMD, Oracle и SoftBank, OpenAI не планирует останавливаться. Сэм Альтман заявил, что компания готовит еще больше масштабных партнерств, чтобы обеспечить инфраструктуру для следующего поколения своих ИИ-моделей.

Сэм Альтман подтвердил, что компания готовит новые крупные контракты. По его словам, это только начало серии масштабных инфраструктурных проектов, необходимых для поддержки будущих моделей OpenAI. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подкаст Andreessen Horowitz.

Какие сделки уже заключила OpenAI и что планирует дальше?

В 2025 году OpenAI уже запустила 10 гигаватт мощностей в США в рамках соглашения "Stargate" с Oracle і SoftBank стоимостью 500 миллиардов долларов, а также подписала отдельный облачный контракт с Oracle на 300 миллиардов долларов. Дополнительно OpenAI заключила партнерства с Nvidia (на 10 гигаватт) и AMD (на 6 гигаватт), а также развивает проект "Stargate UK" в Великобритании. Общая стоимость всех сделок, по оценкам, превышает 1 триллион долларов.

Как сообщает TechCrunch, несмотря на то, что доходы OpenAI пока не соизмеримы с такими масштабами - около 4,5 миллиардов долларов за первую половину 2025 года - Альтман убежден, что инвестиции оправдаются. Он заявил, что никогда не был настолько уверен в потенциале своих будущих моделей и их экономической ценности.

"Чтобы делать ставки такого масштаба, нам нужно, чтобы вся индустрия или по крайней мере ее значительная часть поддержала нас - от уровня электронов до распределения моделей и всего, что между ними", - пояснил Альтман. По его словам, ближайшие месяцы OpenAI заключит еще несколько крупных партнерских соглашений.

Сколько людей пользуются ChatGPT?

Количество пользователей ChatGPT продолжает стремительно расти, достигнув новой впечатляющей отметки. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман поделился последними данными о популярности чат-бота и рассказал о будущих планах компании, которые направлены на расширение возможностей.

Во время недавнего мероприятия для разработчиков OpenAI Dev Day руководитель компании Сэм Альтман объявил, что еженедельная аудитория активных пользователей ChatGPT достигла 800 миллионов человек. Эта цифра свидетельствует о бешеной динамике роста популярности сервиса, ведь всего два месяца назад компания планировала достичь отметки в 700 миллионов, а в конце марта этот показатель составлял 500 миллионов еженедельных пользователей. Такое стремительное увеличение аудитории происходит на фоне активных усилий OpenAI по закупке как можно большего количества специализированных чипов для искусственного интеллекта и развития соответствующей инфраструктуры для обслуживания всех этих запросов.