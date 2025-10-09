Після серії багатомільярдних угод із Nvidia, AMD, Oracle та SoftBank, OpenAI не планує зупинятися. Сем Альтман заявив, що компанія готує ще більше масштабних партнерств, щоб забезпечити інфраструктуру для наступного покоління своїх ШІ-моделей.

Сем Альтман підтвердив, що компанія готує нові великі контракти. За його словами, це лише початок серії масштабних інфраструктурних проєктів, необхідних для підтримки майбутніх моделей OpenAI. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на подкаст Andreessen Horowitz.

Дивіться також Темний бік прогресу: як сталкери використовують Sora 2 для переслідування та цькування жертв

Які угоди вже уклала OpenAI і що планує далі?

У 2025 році OpenAI вже запустила 10 гігаватів потужностей у США в межах угоди "Stargate" із Oracle і SoftBank вартістю 500 мільярдів доларів, а також підписала окремий хмарний контракт з Oracle на 300 мільярдів доларів. Додатково OpenAI уклала партнерства з Nvidia (на 10 гігаватів) та AMD (на 6 гігаватів), а також розвиває проєкт "Stargate UK" у Великій Британії. Загальна вартість усіх угод, за оцінками, перевищує 1 трильйон доларів.

Як повідомляє TechCrunch, попри те, що доходи OpenAI наразі не співмірні з такими масштабами — близько 4,5 мільярда доларів за першу половину 2025 року — Альтман переконаний, що інвестиції виправдаються. Він заявив, що ніколи не був настільки впевненим у потенціалі своїх майбутніх моделей і їхній економічній цінності.

"Щоб робити ставки такого масштабу, нам потрібно, щоб уся індустрія або принаймні її значна частина підтримала нас — від рівня електронів до розподілу моделей і всього, що між ними", — пояснив Альтман. За його словами, найближчими місяцями OpenAI укладе ще кілька великих партнерських угод.

Скільки людей користуються ChatGPT?

Кількість користувачів ChatGPT продовжує стрімко зростати, досягнувши нової вражаючої позначки. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман поділився останніми даними про популярність чат-бота та розповів про майбутні плани компанії, які спрямовані на розширення можливостей.

Під час нещодавнього заходу для розробників OpenAI Dev Day керівник компанії Сем Альтман оголосив, що щотижнева аудиторія активних користувачів ChatGPT досягла 800 мільйонів осіб. Ця цифра свідчить про шалену динаміку зростання популярності сервісу, адже всього два місяці тому компанія планувала досягти позначки в 700 мільйонів, а наприкінці березня цей показник становив 500 мільйонів щотижневих користувачів. Таке стрімке збільшення аудиторії відбувається на тлі активних зусиль OpenAI із закупівлі якомога більшої кількості спеціалізованих чипів для штучного інтелекту та розбудови відповідної інфраструктури для обслуговування всіх цих запитів.