Складка на экране iPhone Duo никуда не исчезла, несмотря на все обещания инсайдеров

Компания Apple наконец-то представила свой первый гибкий смартфон iPhone Duo, о котором уже много лет ходили слухи. Главной интригой новинки оставался вопрос о складке на экране, ведь этот дефект обычно портит внешний вид всех подобных устройств.

Хорошо, но не идеально

Специалисты создали сложную структуру из 10 сверхтонких слоев для внутреннего дисплея размером 19,3 сантиметра. Верхний защитный слой из полимера с нанотекстурой оказался на 40 процентов жестче, чем аналоги в устройствах конкурентов, а микролинзовую текстуру разработчики нанесли попиксельно с помощью лазерной литографии. Это существенно уменьшило блики и видимость сгиба, пишет Notebookcheck.

Внутренний дисплей удивительно плоский и гладкий благодаря технологии nano-texture,

– прокомментировали представители компании Apple.

Для борьбы со складкой инженеры использовали высокопрочное стекло над и под дисплеем, а в основу всей конструкции положили титановую пластину и специальные ребра жесткости. Механизм шарнира содержит более 100 компонентов, обеспечивающих долговечную работу.

Кроме того, разработчики применили особый вязкоупругий оптический клей, который позволяет слоям экрана свободно скользить друг относительно друга при сгибании, как страницам книги.

Оптически прозрачные клеи позволяют слоям экрана скользить при складывании, минимизируя напряжение и складки,

– добавили в компании Apple.

Заметна ли складка в реальной жизни

Первые обзоры и видео свидетельствуют о том, что полностью устранить складку разработчикам не удалось, ведь законы физики действуют на любые гибкие материалы. Несмотря на это, при прямом угле обзора изгиб кажется практически незаметным для человеческого глаза, превосходя по этому параметру конкурентов из Samsung.

В этом ролике на мгновение становится виден изгиб, когда экран становится черным: смотрите видео

El iPhone Duo, con un par de asteriscos, es una pasada. Este vídeo creo que ilustra bien por qué es el sueño de quienes viven viendo clips verticales y comiendo frente al móvil. pic.twitter.com/0zUpk7MJvN – Javier Lacort (@lacort) September 9, 2026

Для дополнительного удобства инженеры адаптировали систему iOS, которая автоматически смещает элементы интерфейса от линии сгиба, а также спрятали камеру непосредственно под поверхностью дисплея.