Джеймс Уэбб обнаружил скопление галактик, которое опровергает наши представления о космосе

Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил в далеком космосе чрезвычайно зрелое и массивное скопление галактик, существование которого на ранних этапах развития Вселенной противоречит современным научным теориям. Эта находка заставляет астрономов пересмотреть представления о скорости формирования космических структур.

Аномалия в начале времен

Исследователи идентифицировали уникальное скопление под названием XLSSC 122. Объект расположен на невероятном расстоянии около 10,4 миллиарда световых лет от нашей планеты, что соответствует эпохе так называемого "космического полудня" – периода самого активного звездообразования в истории космоса, пишет SciTechDaily. Несмотря на то, что в то время другие галактики только начинали объединяться, этот гигант уже имел четкую структуру и огромную массу.

Благодаря исключительной чувствительности телескопа астрономы заметили редкое явление. Сильная гравитация скопления искривляет и усиливает свет от еще более далеких галактик, расположенных непосредственно за ним. Это создает эффект сильного гравитационного линзирования, который проявляется на снимках в виде ярких дуг света вокруг центральных галактик.

Когда мы получили первые снимки с "Вебба", мы воскликнули, что это невероятно, ведь увидели сильное линзирование от этого скопления,

– прокомментировал научный сотрудник научно-аналитического центра IPAC при Калифорнийском технологическом институте Кайл Финнер.

Ранее европейский космический аппарат XMM-Newton зафиксировал это скопление с помощью рентгеновского наблюдения еще в 2014 году, а впоследствии телескоп "Хаббл" помог подтвердить его расстояние. Однако только "Вебб", благодаря своей способности видеть в инфракрасном диапазоне, смог показать дуги линзирования. Этот эффект позволил ученым измерить точную массу объекта.

Невидимая угроза для действующих теорий

Большую часть массы скопления составляет невидимая темная материя, которая примерно в пять раз превосходит обычное вещество звезд и планет. Измерение распределения этой загадочной субстанции – отличный способ проверить космологические модели, описывающие эволюцию Вселенной с момента Большого взрыва, произошедшего 13,8 миллиарда лет назад. Здесь исследователи столкнулись с парадоксом: масса XLSSC 122 чрезвычайно плотно сконцентрирована в его центре.

Скопление XLSSC 122 является одним из первых известных нам объектов, сформировавшихся во Вселенной, и его концентрация массы не согласуется с прогнозами наших космологических моделей,

– добавил Кайл Финнер.

В двух дополнительных работах, возглавленных учеными Университета Йонсей, астрономы исследовали другие особенности аномалии. Они проанализировали слабое гравитационное линзирование, чтобы оценить массу в окрестностях скопления, а также впервые зафиксировали древнейший свет, исходящий изнутри скопления. Это чрезвычайно слабое свечение образуют звезды, дрейфующие между галактиками после того, как космические столкновения выбросили их за пределы родных звездных систем.

Анализ этого излучения подтвердил, что XLSSC 122 все еще находится в состоянии активного слияния, а форма межгалактического свечения почти идеально совпадает с распределением темной материи.

Ученые представили результаты этих исследований на 248-м съезде Американского астрономического общества, а подробные статьи опубликовали в научном журнале The Astrophysical Journal Letters.

Теперь астрономы надеются найти десятки или даже сотни подобных ранних скоплений с помощью широкоугольных обзоров неба в рентгеновском и радиодиапазонах. Если другие далекие объекты окажутся такими же зрелыми, космологам придется полностью переписать историю развития нашего мира.