Эту функцию Android используют все, но не знают ее возможностей

В Android есть базовая функция, которой пользуются ежедневно, но редко замечают ее дополнительные возможности. Она позволяет не только переключаться между приложениями, но и выполнять ряд полезных действий быстрее.

Функция "Последние приложения" давно стала частью Android и обычно воспринимается как простой инструмент для переключения между приложениями. Однако ее возможности значительно шире. Об этом пишет Android police.

Почему "Последние приложения" – это больше, чем просто переключение?

Кроме базового просмотра открытых приложений, этот экран позволяет делать скриншоты без нажатия кнопок. Достаточно открыть нужное приложение в списке и нажать соответствующую кнопку. Это удобно, когда комбинацию клавиш использовать сложно.

Еще одна полезная функция – быстрое сохранение изображений. Если на экране приложения есть картинка, ее можно вытащить прямо из меню "Последних приложений" и сразу поделиться или сохранить.

Также этот режим позволяет копировать текст даже в тех приложениях, где это обычно ограничено. Достаточно зажать фрагмент на экране, и система предложит инструменты выделения и копирования. Это работает даже с изображениями, хотя иногда нужно вручную выбрать текст.

Как пишет Make use of, функция помогает и с управлением приложениями. Например, можно временно приостановить их работу и выключить уведомления до конца дня, не меняя настройки навсегда.

Кроме того, именно здесь доступен режим разделенного экрана. Он позволяет работать сразу с двумя приложениями, что удобно, например, для подсчетов или работы с данными.

Также через это меню можно быстро перейти к информации о приложении и удалить его, если оно больше не нужно.

В итоге, "Последние приложения" – это не просто список программ, а универсальный инструмент, который упрощает ежедневное пользование смартфоном.