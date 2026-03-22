Цю функцію Android використовують всі, але не знають її можливостей

У Android є базова функція, якою користуються щодня, але рідко помічають її додаткові можливості. Вона дозволяє не лише перемикатися між додатками, а й виконувати низку корисних дій швидше.

Функція "Останні додатки" давно стала частиною Android і зазвичай сприймається як простий інструмент для перемикання між програмами. Проте її можливості значно ширші. Про це пише Android police.

Чому "Останні додатки" – це більше, ніж просто перемикання?

Окрім базового перегляду відкритих додатків, цей екран дозволяє робити скриншоти без натискання кнопок. Достатньо відкрити потрібний додаток у списку та натиснути відповідну кнопку. Це зручно, коли комбінацію клавіш використовувати складно.

Ще одна корисна функція – швидке збереження зображень. Якщо на екрані додатка є картинка, її можна витягнути прямо з меню "Останніх додатків" і одразу поділитися або зберегти.

Також цей режим дозволяє копіювати текст навіть у тих додатках, де це зазвичай обмежено. Достатньо затиснути фрагмент на екрані, і система запропонує інструменти виділення та копіювання. Це працює навіть із зображеннями, хоча іноді потрібно вручну обрати текст.

Як пише Make use of, функція допомагає і з керуванням додатками. Наприклад, можна тимчасово призупинити їхню роботу та вимкнути сповіщення до кінця дня, не змінюючи налаштування назавжди.

Крім того, саме тут доступний режим розділеного екрана. Він дозволяє працювати одразу з двома додатками, що зручно, наприклад, для підрахунків або роботи з даними.

Також через це меню можна швидко перейти до інформації про додаток і видалити його, якщо він більше не потрібен.

У підсумку, "Останні додатки" – це не просто список програм, а універсальний інструмент, який спрощує щоденне користування смартфоном.