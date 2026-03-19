Перед тим як нести смартфон в сервісний центр з ремонту, слід переконатися, що всі ваші дані надійно захищені. Було чимало випадків, коли не чисті на руку майстри шантажували власників смартфонів отримавши доступ до фото чи інших файлів. Але цю проблему можна вирішити доволі просто, розповідає 24 Канал з власного досвіду.

Дивіться також Стосується тих, хто ніколи не вимикає смартфон – ось до чого це може призвести

Що буде, якщо заблокувати смартфон?

Швидше за все, у вас просто не приймуть його в сервісному центрі. Якщо ремонт стосується функцій екрана чи інших вузлів системи – майстру потрібно мати можливість протестувати пристрій в реальних умовах.

Саме тому на Android існує спеціальна функція, яка унеможливлює доступ до інформації користувача на пристрої. Активувавши її, ви можете бути впевнені в тому, що в сервісному центрі майстер не зможе побачити ваші особисті фото, адресу, дані карток чи чати в месенджерах.

Як працює режим ремонту?

Функція фактично створює окремий тимчасовий профіль де персональні дані власника пристрою залишаються недоступними. Водночас майстер зможе без проблем перевірити роботу смартфона та усіх потрібних функцій, або ж встановити необхідні оновлення системи.

Цю функцію підтримують смартфони під керуванням Android 14 версії та вище, пояснює сторінка підтримки Google. Для більшості смартфонів доступ до режиму ремонту можна отримати в меню "Налаштування", "Система". Тут можна знайти функцію під назвою "Режим ремонту", Repair mode або подібну за описом.

Довідка! У смартфонах Samsung аналогічна функція називається Maintenance Mode і знаходиться в меню "Акумулятор і догляд за пристроєм".

Щоб активувати режим ремонту, необхідно ознайомитися з описом роботи функції та підтвердити її активацію ввівши пароль розблокування.

Важливо! Після увімкнення цього режиму ваш смартфон перезавантажиться і це нормально.

Як увімкнути режим ремонту на смартфоні Oppo з оболонкою Color OS / Скриншот 24 Каналу

Що робити, якщо не працює екран В такому випадку слід під'єднатися до зовнішнього екрана та миші через USB-C і активувати режим ремонту в такий спосіб.

Як все повернути назад?

Після ремонту отримати доступ до власного профілю та даних дуже просто. Вам слід відкрити панель сповіщень та натиснути "Вийти". Якщо на панелі сповіщень ви такого повідомлення не бачите – потрібно перейти в "Налаштування" – "Система" і в пункті "Режим ремонту" вимкнути функцію підтвердивши дію паролем.

Режим ремонту відносно нова функція Android створена для кращої безпеки власника пристрою. Виробники все ще рекомендують додатково зробити резервну копію важливої інформації.

Альтернативне застосування функції

В режимі ремонту ваш смартфон фактично перетворюється в такий собі dumbphone. З доступних функцій працюють Bluetooth, Wi-Fi, мобільний інтернет та виклики. Тобто "Режим ремонту" можна використовувати, наприклад, якщо хтось попросив скористатися вашим смартфоном, щоб подзвонити, або знайти щось в інтернеті.

Що робити власникам iPhone? Користувачам iPhone доступний подібний сценарій через застосунок Find My. У будь-якому разі перед передачею смартфона в ремонт варто подбати про блокування доступу до особистих даних.