Не только гостиная: места, где еще стоит поставить Smart TV

Телевизор давно перестал быть только центром гостиной. Современные Smart TV стали компактнее и удобнее в монтаже, поэтому их можно установить почти в любой комнате – от спальни до кухни или даже двора. Вот пять удачных мест для экрана вне главной комнаты дома.

Сегодня тонкие Smart TV легко крепятся на стену или устанавливаются на универсальную подставку, а благодаря доступу к стриминговым сервисам один и тот же аккаунт можно использовать в разных комнатах. Это позволяет непрерывно смотреть сериал, переходя из комнаты в комнату, или же получать полезные подсказки там, где они нужны больше всего – во время готовки или ремонта. Об этом пишет BGR.

Спальня, кухня или гараж – где Smart TV будет уместным?

Спальня. После долгого рабочего дня многие любят расслабиться перед сном с любимым сериалом. В спальне Smart TV становится логичным продолжением зоны отдыха. Если контент со стриминга, его можно поставить на паузу или перемотать, даже если вы уснули.

Телевизор можно закрепить на стене или установить на тумбе, как и в гостиной. Важно не размещать экран слишком высоко – он должен быть примерно на уровне глаз с учетом того, что вы смотрите его лежа на подушке. Некоторые идут дальше и монтируют телевизор в специальную конструкцию у подножия кровати, которая выдвигается при необходимости.

Двор или балкон. Smart TV может стать центром встреч с друзьями – для просмотра фильмов или спортивных событий. Если в гостиной мало места, стоит рассмотреть вариант установки во дворе. Телевизор можно закрепить под навесом, на стене террасы или у внешнего камина.

Как пишет The spruce, главное – защитить устройство от влаги и прямых погодных воздействий или иметь возможность быстро его снять. Кабели также должны быть изолированы. Если собственного двора нет, подойдет и балкон – при условии, что размер экрана соответствует пространству.

Гараж. Гараж часто превращается в мастерскую или домашний спортзал. В таком помещении телевизор может выполнять практическую функцию. Его достаточно закрепить на стене рядом с розеткой – эстетика здесь не так важна.

В мастерской Smart TV станет экраном для обучающих видео по ремонту или сборке техники, а также может отображать диагностику автомобиля. Если же в гараже обустроен спортзал, телевизор подойдет для тренировочных программ или просмотра шоу во время занятий на беговой дорожке.

Ванная комната. На первый взгляд ванная – неочевидное место для телевизора. Однако при правильном подходе он может стать частью атмосферы отдыха. Ключевой вопрос – защита от влаги. Устройство должно быть водостойким или размещенным в герметичном корпусе.

Также следует установить телевизор подальше от ванны или других источников воды, чтобы избежать риска поражения током. В таком случае можно смотреть новости во время утренних сборов или любимый сериал, принимая ванну.

Кухня. Кухня – одна из самых активных зон в доме. Постоянно проверять рецепты на телефоне или компьютере неудобно, особенно когда руки заняты. Smart TV на стене решает эту проблему – на нем можно открыть кулинарные видео или включить фоновый контент.

Лучше всего монтировать телевизор на стену, чтобы не занимать рабочую поверхность и не рисковать случайно его опрокинуть. Важно также разместить экран подальше от плиты и других нагревательных приборов, чтобы кабели не контактировали с горячими элементами.

Современные Smart TV больше не привязаны к одной комнате. Благодаря компактности и гибкости монтажа они могут органично вписаться почти в любое пространство – главное учесть безопасность и особенности помещения.