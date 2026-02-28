Не лише вітальня: місця, де ще варто поставити Smart TV

Телевізор давно перестав бути лише центром вітальні. Сучасні Smart TV стали компактнішими та зручнішими в монтажі, тому їх можна встановити майже в будь-якій кімнаті – від спальні до кухні чи навіть подвір'я. Ось п'ять вдалих місць для екрана поза головною кімнатою дому.

Сьогодні тонкі Smart TV легко кріпляться на стіну або встановлюються на універсальну підставку, а завдяки доступу до стримінгових сервісів один і той самий акаунт можна використовувати в різних кімнатах. Це дозволяє безперервно дивитися серіал, переходячи з кімнати до кімнати, або ж отримувати корисні підказки там, де вони потрібні найбільше – під час готування чи ремонту. Про це пише BGR.

Спальня, кухня чи гараж – де Smart TV буде доречним?

Спальня. Після довгого робочого дня багато хто любить розслабитися перед сном із улюбленим серіалом. У спальні Smart TV стає логічним продовженням зони відпочинку. Якщо контент зі стримінгу, його можна поставити на паузу або перемотати, навіть якщо ви заснули.

Телевізор можна закріпити на стіні або встановити на тумбі, як і у вітальні. Важливо не розміщувати екран надто високо – він має бути приблизно на рівні очей з урахуванням того, що ви дивитеся його лежачи на подушці. Дехто йде далі та монтує телевізор у спеціальну конструкцію біля підніжжя ліжка, яка висувається за потреби.

Подвір'я або балкон. Smart TV може стати центром зустрічей із друзями – для перегляду фільмів чи спортивних подій. Якщо у вітальні замало місця, варто розглянути варіант встановлення на подвір'ї. Телевізор можна закріпити під навісом, на стіні тераси або біля зовнішнього каміна.

Як пише The spruce, головне – захистити пристрій від вологи та прямих погодних впливів або мати змогу швидко його зняти. Кабелі також повинні бути ізольовані. Якщо власного подвір'я немає, підійде й балкон – за умови, що розмір екрана відповідає простору.

Гараж. Гараж часто перетворюється на майстерню або домашній спортзал. У такому приміщенні телевізор може виконувати практичну функцію. Його достатньо закріпити на стіні поруч із розеткою – естетика тут не так важлива.

У майстерні Smart TV стане екраном для навчальних відео з ремонту чи складання техніки, а також може відображати діагностику автомобіля. Якщо ж у гаражі облаштовано спортзал, телевізор підійде для тренувальних програм або перегляду шоу під час занять на біговій доріжці.

Ванна кімната. На перший погляд ванна – неочевидне місце для телевізора. Проте за правильного підходу він може стати частиною атмосфери відпочинку. Ключове питання – захист від вологи. Пристрій має бути водостійким або розміщеним у герметичному корпусі.

Також варто встановити телевізор подалі від ванни чи інших джерел води, щоб уникнути ризику ураження струмом. У такому разі можна дивитися новини під час ранкових зборів або улюблений серіал, приймаючи ванну.

Кухня. Кухня – одна з найактивніших зон у домі. Постійно перевіряти рецепти на телефоні або комп'ютері незручно, особливо коли руки зайняті. Smart TV на стіні вирішує цю проблему – на ньому можна відкрити кулінарні відео чи ввімкнути фоновий контент.

Найкраще монтувати телевізор на стіну, щоб не займати робочу поверхню і не ризикувати випадково його перекинути. Важливо також розмістити екран подалі від плити та інших нагрівальних приладів, аби кабелі не контактували з гарячими елементами.

Сучасні Smart TV більше не прив'язані до однієї кімнати. Завдяки компактності та гнучкості монтажу вони можуть органічно вписатися майже в будь-який простір – головне врахувати безпеку та особливості приміщення.