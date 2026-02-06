SpaceX якобы готовит спутниковый смартфон, но Маск это отрицает

SpaceX, по информации источников Reuters, может рассматривать создание смартфона с прямым подключением к спутниковой сети Starlink. В то же время Илон Маск публично отрицает любые планы по разработке собственного телефона, называя сообщения СМИ ложными.

SpaceX анализирует возможность выпуска мобильного устройства, который непосредственно работал бы со спутниковой сетью Starlink. Речь идет не о стандартном смартфоне, а о гаджете, оптимизированном для прямой связи со спутниками без участия традиционных сотовых сетей. Детали относительно дизайна, характеристик или сроков запуска пока не раскрываются. Об этом пишет Reuters.

Действительно ли SpaceX думает над собственным смартфоном?

Ранее Илон Маск допускал, что подобное устройство теоретически возможно в будущем и может существенно отличаться от привычных смартфонов. По его словам, такой девайс мог бы быть ориентирован на высокопроизводительные вычисления, в частности с использованием искусственного интеллекта.

Starlink уже имеет опыт интеграции спутниковой связи с мобильными телефонами через партнерства, в частности с T-Mobile. В этом формате пользователи получают ограниченный доступ к спутниковым сервисам без необходимости покупать отдельное оборудование. Собственный смартфон под брендом Starlink стал бы значительно более масштабным шагом для компании.

Как пишет Digital Trends, косвенным подтверждением таких намерений журналисты называют юридические действия SpaceX. В октябре прошлого года компания подала заявку на торговую марку Starlink Mobile, а в начале этого года зарегистрировала патенты, связанные с улучшением связи Starlink с малыми и подвижными устройствами, а не только с фирменными терминалами.

Несмотря на это, Маск жестко отреагировал на публикацию. В ответах пользователям X он заявил, что SpaceX не разрабатывает ни одного телефона, а сам материал назвал ложью. Сейчас компания не делала никаких официальных анонсов относительно мобильного устройства.

Основным фокусом SpaceX остается расширение спутниковой группировки и развитие широкополосного интернета Starlink, которым уже пользуются миллионы людей по всему миру. Идея смартфона могла бы открыть для компании новый рынок, однако вопрос о реальном запуске такого продукта пока остается открытым.