SpaceX нібито готує супутниковий смартфон, але Маск це заперечує

SpaceX, за інформацією джерел Reuters, може розглядати створення смартфона з прямим підключенням до супутникової мережі Starlink. Водночас Ілон Маск публічно заперечує будь-які плани щодо розробки власного телефону, називаючи повідомлення ЗМІ неправдивими.

SpaceX аналізує можливість випуску мобільного пристрою, який безпосередньо працював би з супутниковою мережею Starlink. Йдеться не про стандартний смартфон, а про гаджет, оптимізований для прямого зв’язку із супутниками без участі традиційних стільникових мереж. Деталі щодо дизайну, характеристик або строків запуску наразі не розкриваються. Про це пише Reuters.

Чи справді SpaceX думає над власним смартфоном?

Раніше Ілон Маск допускав, що подібний пристрій теоретично можливий у майбутньому та може суттєво відрізнятися від звичних смартфонів. За його словами, такий девайс міг би бути орієнтований на високопродуктивні обчислення, зокрема з використанням штучного інтелекту.

Starlink уже має досвід інтеграції супутникового зв’язку з мобільними телефонами через партнерства, зокрема з T-Mobile. У цьому форматі користувачі отримують обмежений доступ до супутникових сервісів без необхідності купувати окреме обладнання. Власний смартфон під брендом Starlink став би значно масштабнішим кроком для компанії.

Як пише Digital Trends, непрямим підтвердженням таких намірів журналісти називають юридичні дії SpaceX. У жовтні минулого року компанія подала заявку на торговельну марку Starlink Mobile, а на початку цього року зареєструвала патенти, пов’язані з покращенням зв’язку Starlink з малими та рухомими пристроями, а не лише з фірмовими терміналами.

Попри це, Маск жорстко відреагував на публікацію. У відповідях користувачам X він заявив, що SpaceX не розробляє жодного телефону, а сам матеріал назвав брехнею. Наразі компанія не робила жодних офіційних анонсів щодо мобільного пристрою.

Основним фокусом SpaceX залишається розширення супутникового угруповання та розвиток широкосмугового інтернету Starlink, яким уже користуються мільйони людей по всьому світу. Ідея смартфона могла б відкрити для компанії новий ринок, однак питання про реальний запуск такого продукту поки що залишається відкритим.