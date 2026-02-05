Наразі Amazon значно відстає від графіка, маючи на орбіті лише малу частку від запланованої кількості апаратів для боротьби за ринок супутникового інтернету, однак SpaceX налаштована боротися з потенційним конкурентом ще на етапі його становлення, розповідає PCMag.

Чому SpaceX виступає проти відстрочки для Amazon?

У нещодавній заяві до FCC компанія SpaceX наголосила, що "подовження термінів має бути винятковою та рідкісною подією, спричиненою непередбачуваними обставинами, які не залежать від оператора". На думку представників SpaceX, ситуація з Amazon не підпадає під ці критерії.

Згідно з ліцензійними умовами, Amazon мала запустити половину свого сузір'я, що становить 3200 супутників, до 30 липня. Якщо компанія пропустить цей дедлайн, вона може втратити право на запуск решти апаратів, тому зараз намагається отримати відстрочку.

SpaceX справді намагається позбутися конкурента?

Зауважимо, що SpaceX прямо не просить повністю заблокувати проєкт Leo (така вимога виглядала б надто зухвало), але називає дії конкурента черговою спробою отримати особливе ставлення коштом інших гравців на ринку.

У документі зазначається, що раніше Amazon сама систематично виступала проти прохань інших компаній про продовження термінів з аналогічних причин.

Тепер SpaceX пропонує регулятору припинити ці ігри та розглядати запит Amazon як заявку на модифікацію системи, а не просто як перенесення дати.

Які аргументи SpaceX? Технічне обґрунтування протесту полягає в тому, що новий план Amazon може створити перешкоди для Starlink та інших супутникових мереж. SpaceX закликає FCC захистити споживачів і відправити залишок нерозгорнутої мережі Amazon на новий розгляд у наступному раунді обробки заявок.

При цьому вони посилаються на прецедент 1999 року, коли припинила існування компанія Teledesic; тоді зміни в планах дозволяли лише за умови, що вони не створюватимуть значних перешкод іншим системам.

Як виглядає проєкт Leo зараз?

На сьогодні супутникова мережа Amazon складається лише зі 180 апаратів, а до кінця липня очікується, що їх буде близько 700.

Затримку Amazon пояснює дефіцитом ракет для запусків та потребою в технічному перепроектуванні супутників, проте SpaceX стверджує, що це результат внутрішніх рішень самої компанії Джеффа Безоса.

Поки проєкт Leo перебуває на стадії бета-тестування для окремих корпоративних клієнтів, Starlink має уже має понад 2 мільйони активних користувачів у США та понад 9 мільйонів у всьому світі.

Додамо, що ця суперечка не нова і є продовженням вже тривалого протистояння між компаніями. Наприклад у 2021 році Amazon виступала проти планів Starlink другого покоління, що викликало іронічну реакцію Ілона Маска про позови конкурента.