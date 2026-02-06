Какие смартфоны NASA разрешило астронавтам брать с собой в космос

NASA официально разрешило участникам космических миссий брать с собой современные смартфоны. Первыми такую возможность получат экипажи Crew-12 и Artemis II. Это позволит астронавтам быстрее и проще фиксировать важные моменты для своих родных, а также делиться уникальными кадрами с миром в более привычном формате.

Аэрокосмическое агентство решило ускорить процедуру сертификации современного оборудования для космических путешествий, рассказывает TechCrunch.

Как все было раньше и что изменилось?

Ранее астронавты полагались на камеры Nikon DSLR десятилетней давности и устройства GoPro, которые хоть и надежны, но не дают такой же гибкости и спонтанности, как мобильные телефоны. Теперь экипажи будут иметь под рукой новейшие устройства на базе Android и iOS, что позволит делать широкоугольные селфи или даже создавать контент для социальных сетей непосредственно в невесомости.

Администратор NASA Джаред Айзекман отметил, что такой шаг поможет командам фиксировать особые мгновения для близких и создавать вдохновляющие видео для людей на Земле.

Но здесь есть другой важный для NASA момент – Айзекман отметил, что отныне оперативность в одобрении новой техники является полезным приоритетом для будущих научных исследований на орбите и поверхности Луны. Поэтому смартфоны это только начало, вероятнее всего следует ожидать, что космическое агентство теперь быстрее будет сертифицировать современную технику для работы в космосе.

Почему NASA использует застрявшую технику в космосе?

Дело в космических угрозах для техники и астронавтов. Прежде всего все устройства, которые отправляются на орбиту или на другую планету, должны быть защищены от космической радиации. Поскольку они должны быть надежными, это часто старые, но проверенные и специально подготовленные технологии и образцы техники. Кроме того, нередко такие системы дублируются, чтобы аппарат сохранил свои рабочие характеристики, если один из узлов выйдет из строя.

Например до недавнего времени NASA использовала для космических компьютеров крайне устаревшие, с точки зрения технологий, процессоры, поскольку их специальные модификации были созданы так, чтобы выдержать радиацию и другие угрозы – об этом рассказывает QUARTZ. Такие традиционные процессоры хоть и очень надежные, однако крайне медленные и в NASA решили изменить подход.

Например первый марсианский вертолет Ingenuity был оборудован процессором Snapdragon Flight на базе чипа Snapdragon 801. Аппарат успешно совершил 72 полета, хотя начальной миссией был всего один полет, а дальше целью установили 5 полетов. Процессор отвечал за сложную автономную навигацию в реальном времени.

Первый частный космический апарт Odysseus, который высадился на Луну в 2024 году, был оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 для обработки данных на борту.

Когда астронавты смогут взять на орбиту смартфоны?

Но вернемся к смартфонам в космосе. Компания SpaceX уже разрешала использовать их во время частных миссий. Однако для государственных полетов NASA это станет первым подобным случаем.