Які смартфони NASA дозволило астронавтам брати з собою у космос

NASA офіційно дозволило учасникам космічних місій брати із собою сучасні смартфони. Першими таку можливість отримають екіпажі Crew-12 та Artemis II. Це дозволить астронавтам швидше та простіше фіксувати важливі моменти для своїх рідних, а також ділитися унікальними кадрами зі світом у більш звичному форматі.

Аерокосмічне агентство вирішило прискорити процедуру сертифікації сучасного обладнання для космічних подорожей, розповідає TechCrunch.

Як все було раніше і що змінилося?

Раніше астронавти покладалися на камери Nikon DSLR десятирічної давнини та пристрої GoPro, які хоч і надійні, але не дають такої ж гнучкості та спонтанності, як мобільні телефони. Тепер екіпажі матимуть під рукою найновіші пристрої на базі Android та iOS, що дасть змогу робити ширококутні селфі або навіть створювати контент для соціальних мереж безпосередньо в невагомості.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман наголосив, що такий крок допоможе командам фіксувати особливі миті для близьких та створювати надихаючі відео для людей на Землі.

Але тут є інший важливий для NASA момент – Айзекман наголосив, що відтепер оперативність у схваленні нової техніки є корисним пріоритетом для майбутніх наукових досліджень на орбіті та поверхні Місяця. Тож смартфони це лише початок, найімовірніше слід очікувати, що космічне агентство тепер швидше сертифікуватиме сучасну техніку для роботи в космосі.

Чому NASA використовує застсарілу техніку у космосі?

Річ у космічних загрозах для техніки та астронавтів. Перш за все вс пристрої, які відправляються на орбіту чи на іншу планету, повинні бути захищені від космічної радіації.

Оскільки вони повинні бути надійними, це часто старі, але перевірені та спеціально підготовлені технології та зразки техніки.

Крім того, не рідко такі системи дублюються, щоб апарат зберіг свої робочі характеристики, якщо один з вузлів вийде зз ладу.

Наприклад донедавна NASA використовувала для космічних комп'ютерів вкрай застарілі, з точки зору технологій, процесори, оскільки їх спеціальні модифікації були створені так, щоб витримати радіацію та інші загрози – про це розповідє QUARTZ. Такі традиційні процесори хоч і дуже надійні, проте вкрай повільні і в NASA вирішили змінити підхід.

Наприклад перший марсіанський вертоліт Ingenuity був обладнаний процесором Snapdragon Flight на базі чипа Snapdragon 801. Апарат успішно здійснив 72 польоти, хоча початковою місією був всього один політ, а далі за мету встановили 5 польотів. Процесор відповідав за складну автономну навігацію в реальному часі.

Перший приватний космічний апарт Odysseus, який висадився на Місяць у 2024 році, був оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 2 для обробки даних на борту.

Коли астронавти зможуть взяти на орбіту смартфони?

Але повернемося до смартфонів у космосі. Компанія SpaceX вже дозволяла використовувати їх під час приватних місій. Однак для державних польотів NASA це стане першим подібним випадком.