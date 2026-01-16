Смарт-очки для стримов на OnlyFans появились в продаже

Компания Mentra выводит на рынок смарт-очки Live Camera Glasses, ориентированные на лайвстриминг. Производитель прямо отмечает поддержку платформ X, YouTube, Twitch и OnlyFans. Устройство имеет открытый код, собственный магазин приложений и делает ставку на съемку без встроенного дисплея.

Mentra Live Camera Glasses позиционируются как смарт-очки для прямого эфира. Встроенные камеры позволяют вести трансляции на нескольких платформах, среди которых X, YouTube, Twitch и OnlyFans. Последняя платформа упоминается отдельно, что нетипично для рынка потребительской электроники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

Чем эти смарт-очки отличаются от конкурентов?

Прямой интеграции с OnlyFans в устройстве нет, однако очки являются open source. Это означает открытую архитектуру без закрытой экосистемы приложений, в отличие от смарт-очков Meta. Такой подход делает устройство более гибким для сервисов, которые часто не допускаются в магазины Google и Apple.

Mentra подчеркивает, что очки предназначены именно для съемки, а не для просмотра контента. В них отсутствует дисплей – это решение объясняют стремлением увеличить автономность и уменьшить энергопотребление. Производитель заявляет, что отказ от экрана позволяет смарт-очкам работать дольше, чем моделям с яркими дисплеями.

Как пишет 9to5google, устройство получит собственный магазин приложений – Mentra MiniApp Store. В нем будут доступны приложения для живого перевода, игр на тренировку памяти, интеграции с календарем и напоминаний. Среди перечня также упоминается приложение для X, хотя его функциональность описана кратко.

Технические характеристики включают запись видео в разрешении 1080p с углом обзора 119 градусов. Это соответствует первому поколению Ray-Ban Meta AI, но уступает второму поколению, которое поддерживает 3K-видео. Вес Mentra Live Camera Glasses составляет 43 грамма, что меньше 48 – 50 граммов у Ray-Ban Meta Gen 2. Заявленная автономность – до 12 часов, однако она может снижаться во время активного стриминга. Очки также совместимы с рецептурными линзами.

Производитель делает ставку на открытую платформу и сообщество разработчиков. Это может расширить возможности устройства в будущем, ведь нынешние смарт-очки часто критикуют за ограниченный функционал. Даже без массовой поддержки разработчиков, акцент на стриминге OnlyFans уже стал заметным маркетинговым элементом.

Цена Mentra Live Camera Glasses составляет 299 долларов. Первые поставки запланированы на 15 февраля, вторая партия должна поступить 28 февраля.