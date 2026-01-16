Соцсеть Илона Маска не работает по всему миру

X, ранее известный как Twitter, прекратил открываться у пользователей по всему миру. Сообщения начали поступать примерно в 17 часов по Киеву 16 января.

Что происходит?

Сейчас при попытке зайти на сайт пользователи видят сообщение, что время соединения закончилось с рекомендацией посетить сайт Cloudflare для подробной информации. Однако на самом Cloudflare о сбоях в соцсети X ни слова, пишет 24 Канал.

На Downdetector на данный момент уже собралось почти 63 тысячи жалоб. В комментариях пользователи вместо традиционных сообщений запустили споры о том, почему все до сих пор сидят в твиттере, а также придумывают смешные причины сбоя, поскольку реальных объяснений пока нет.

Компания уже несколько лет не отвечает на обращения журналистов, поэтому мы, вероятно, не узнаем, что произошло, если только сама компания не решит сообщить о том, что произошло, на собственных страницах в X.



Это все, что видят пользователи вместо сайта / Скриншот 24 Канала

Стоит отметить, что после покупки твитера Илоном Маском сайт пережил ряд сбоев, которые, вероятно, стали следствием массовых увольнений в компании. Маск таким образом пытался сэкономить немного денег, но взамен поломал все. Впоследствии ситуация стабилизировалась и мы довольно долгое время не наблюдали ничего подобного.

По состоянию на 17:42 сайт может открываться у некоторых пользователей, однако они видят только интерфейс – кнопки, меню, разметку. Но контент или не загружается вообще, или подтягивается из кэша, то есть "замерз" в состоянии последнего обновления.

По состоянию на 18:16 X заработал без сбоев. Компания на своих страницах не объяснила причины проблем.