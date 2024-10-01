Дешево, как никогда: сколько теперь стоит соцсеть X Илона Маска, которая продолжает падение

Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов, хотя это была несколько завышенная сумма, ведь по тогдашним оценкам, компания стоила меньше. Это побудило инвесторов быстро согласиться на заманчивое предложение и отдать соцсеть в руки нового единоличного владельца. Но два года медленного и неумолимого падения привели теперь уже компанию X Corp. к совершенно другой картине. Какова ситуация теперь?

Сколько теперь стоит X

Когда Маск купил Twitter два года назад, компания Fidelity вложила в эту сделку 19,66 миллиарда долларов через свой фонд Blue Chip Fund. Как впервые заметило издание Techcrunch, недавно опубликованные финансовые документы инвестора свидетельствуют, что стоимость этих инвестиций упала более чем на 78% до 4,19 миллиарда долларов. На основе этих данных можно рассчитать стоимость всей компании.

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В общем это не первый случай, когда инвестиционная компания показывает падение своих инвестиций в X. Ее финансовая отчетность прекрасно демонстрирует историю снижения стоимости компании: всего через год после начальных инвестиций в 2022 году цена компании упала на 65% и продолжает снижаться с каждым финансовым отчетом. Например, конце июля Fidelity оценила свои активы в 5,5 миллиарда долларов. То есть только за два месяца было потеряно 1,31 миллиарда долларов.

И мы можем легко понять, почему так происходит. Большинство крупных рекламодателей сбежали из Twitter, когда он стал X, но, конечно же, не из-за смены названия, а из-за роста количества языка ненависти, расизма, антисемитизма, гомофобии, случаев преследования, нацистских высказываний и другого хлама, который появлялся рядом с рекламными объявлениями, чего компании крайне не любят. Добавьте сюда стремительный рост количества ботов, и картина полностью складывается.

Так сколько же теперь стоит компания? Эти 78% уценки означают, что Fidelity сейчас оценивает X примерно в 9,4 миллиарда долларов. Это катастрофически меньше, чем первоначальные 44 миллиарда, которые Маск отдал за компанию. Что интересно, сразу после покупки он хвастался тем, что сделает компанию настолько дорогой, что она впоследствии будет стоить целый триллион долларов. Что ж, это будет трудно сделать, когда ты прямо со сцены посылаешь рекламодателей на три буквы, а потом жалуешься, что они действительно ушли.