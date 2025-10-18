Во время плановых реставрационных работ в храмовом комплексе в Таиланде рабочие сделали неожиданное открытие. Под одной из старейших в стране статуй Будды нашли тайник с драгоценными артефактами. Эта находка может пролить свет на неизвестные ранее аспекты истории и культуры древнего королевства.

Какие тайны раскрыли древние сокровища?

В провинции Накхонратчасима, в храмовом комплексе Ват Тхаммачак Сема Рам, специалисты Департамента изобразительных искусств Таиланда проводили работы по сохранению 1300-летней статуи лежащего Будды. Этот монумент, изготовлен из песчаника, является одним из старейших и крупнейших в стране – его длина достигает 13 метров. Целью работ было установление дренажной системы для защиты статуи от подземной влаги, пишет 24 Канал со ссылкой на Arkeonews.

Во время подготовки траншеи, на глубине около 1,3 метра под основой монумента, рабочие наткнулись на керамический контейнер. Внутри находилась коллекция из 33 предметов, среди которых были золотые кольца, серебряные и бронзовые серьги.

Первая находка была сделана 21 апреля 2025 года, а уже через несколько дней, 30 апреля, археологи продолжили исследования и обнаружили дополнительные реликвии. Среди новых артефактов были предметы из золота, свинца и оловянно-свинцового сплава, известного как "чин". Особое внимание привлекли три металлические пластины с тиснеными изображениями Будды. Эти произведения искусства, выполнены в технике репусе (чеканка обратной стороной), демонстрируют высокое мастерство ремесленников периода Дваравати, длившегося с VI по XI век.



Место раскопок, где были обнаружены металлические украшения в керамическом контейнере под лежащим Буддой / Фото Департамент изобразительных искусств Таиланда

Одна из самых ценных находок – прямоугольная золотая пластина размером 8 на 12,5 сантиметра. На ней изображен Будда, сидящий, с нимбом и вытянутыми мочками ушей, в позе Витарка Мудра, которая символизирует обучение и передачу мудрости. Небольшое отверстие в углу пластины свидетельствует, что ее могли использовать как ритуальный объект, подвешивая на веревке.

Другая пластина, изготовленная из свинцового сплава, хоть и была частично повреждена, изображает Будду, стоящего, в окружении двух служителей, как описывает Департамент изобразительных искусств Таиланда. Исследователи предполагают, что фигура справа может быть индуистским богом Брахмой, что указывает на смешение религиозных влияний в регионе того времени. Стилистика этого изображения имеет сходство с артефактами, найденными в центральном Таиланде, что подтверждает культурные связи между различными частями королевства Дваравати.



Коллекция из 33 металлических украшений из бронзы, серебра и золота, обнаруженных в керамическом контейнере / Фото Департамент изобразительных искусств Таиланда

Эксперты считают, что эти предметы были не просто украшениями, а ритуальными подношениями. Их намеренно закопали под статуей во время ее создания, чтобы благословить монумент и обеспечить ему духовную защиту. Это открытие позволяет лучше понять религиозные практики и символизм, сопровождавшие строительство величественных буддийских сооружений в древности.

Что теперь?

Все найденные артефакты передали в Национальный музей Пхимаи для тщательной очистки, каталогизации и изучения. Специалисты планируют провести металлургический анализ и 3D-сканирование, чтобы больше узнать о техниках изготовления, а также о происхождении предметов.

После завершения исследований эти уникальные сокровища будут выставлены на всеобщее обозрение.