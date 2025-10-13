Что пряталось в медном котле более восьми веков?

Находка, которую обнаружил швед, оказалась огромным кладом времен раннего Средневековья. Общий вес драгоценностей составляет около шести килограммов. Внутри медного котла, что со временем сильно разрушился, находились не только серебряные монеты, но и жемчуг, подвески и серебряные кольца. Эксперты предполагают, что общее количество монет может достигать двадцати тысяч, что делает этот клад одним из крупнейших, когда-либо найденных в Швеции, пишет 24 Канал со ссылкой на Административный совет Стокгольма.

Предварительный анализ показал, что большинство серебряных монет датируется XII веком. На некоторых из них есть надпись "KANUTUS" – латинская версия имени Кнут. Это означает, что их чеканили во времена правления шведского короля Кнута Эрикссона, который правил примерно с 1173 по 1195 год.

Среди найденных артефактов есть и действительно редкие экземпляры. Например, так называемые "епископские монеты", которые чеканились для влиятельных епископов того времени. На них изображен священнослужитель с патерицей – символом церковной власти.

По словам директора Средневекового музея в Стокгольме Лин Аннербек, которые приводит издание Live Science, эта находка является абсолютно уникальной для столичного региона, поскольку ранее здесь не находили средневековых сокровищ такого масштаба. Она добавила, что в конце XII века, когда клад, вероятно, спрятали, самого Стокгольма еще не существовало – его официально основали только в 1252 году.



Это лишь некоторые из вещей, найденных в котле / Фото Административный совет Стокгольма

Историки считают, что конец XII века был неспокойным временем для Швеции, поскольку страна пыталась колонизировать территории современной Финляндии. В такие тревожные периоды люди часто прятали свои богатства, чтобы сохранить их во владении семьи. Смесь серебряных монет с жемчугом и другими драгоценностями указывает на то, что это, вероятно, было личное состояние, которые кто-то пытался спасти.

Мужчина, который нашел клад, сообщил о находке местным властям. Согласно шведскому Закону о культурной среде, любой, кто находит древние сокровища, обязан предложить государству выкупить их за вознаграждение. Сейчас археологи продолжают исследовать находку, а Совет национального наследия решит вопрос о компенсации. Сколько может стоить вся коллекция, пока не говорят.

