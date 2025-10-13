Що ховалося у мідному казані понад вісім століть?

Знахідка, яку виявив швед, виявилася величезним скарбом часів раннього Середньовіччя. Загальна вага коштовностей складає близько шести кілограмів. Усередині мідного казана, що з часом сильно зруйнувався, знаходилися не лише срібні монети, а й перли, підвіски та срібні каблучки. Експерти припускають, що загальна кількість монет може сягати двадцяти тисяч, що робить цей скарб одним з найбільших, коли-небудь знайдених у Швеції, пише 24 Канал з посиланням на Адміністративну раду Стокгольма.

Попередній аналіз показав, що більшість срібних монет датується XII століттям. На деяких з них є напис "KANUTUS" – латинська версія імені Кнут. Це означає, що їх карбували за часів правління шведського короля Кнута Ерікссона, який правив приблизно з 1173 по 1195 рік.

Серед знайдених артефактів є й справді рідкісні екземпляри. Наприклад, так звані "єпископські монети", які карбувалися для впливових єпископів того часу. На них зображено священнослужителя з патерицею – символом церковної влади.

За словами директорки Середньовічного музею в Стокгольмі Лін Аннербек, які наводить видання Live Science, ця знахідка є абсолютно унікальною для столичного регіону, оскільки раніше тут не знаходили середньовічних скарбів такого масштабу. Вона додала, що наприкінці XII століття, коли скарб, імовірно, сховали, самого Стокгольма ще не існувало – його офіційно заснували лише у 1252 році.



Це лише деякі з речей, знайдених у казані / Фото Адміністративна рада Стокгольма

Історики вважають, що кінець XII століття був неспокійним часом для Швеції, оскільки країна намагалася колонізувати території сучасної Фінляндії. У такі тривожні періоди люди часто ховали свої багатства, щоб зберегти їх у володінні родини. Суміш срібних монет з перлами та іншими коштовностями вказує на те, що це, ймовірно, були особисті статки, які хтось намагався врятувати.

Чоловік, який знайшов скарб, повідомив про знахідку місцеву владу. Згідно зі шведським Законом про культурне середовище, будь-хто, хто знаходить стародавні скарби, зобов'язаний запропонувати державі викупити їх за винагороду. Зараз археологи продовжують досліджувати знахідку, а Рада національної спадщини вирішить питання про компенсацію. Скільки може коштувати вся колекція, поки не кажуть.

