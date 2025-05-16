Все, как хотели фанаты: Sony представила флагманские беспроводные наушники WH-1000XM6 флагманские беспроводные наушники
- Sony анонсировала беспроводные наушники WH-1000XM6 с новым складным дизайном, активным шумоподавлением и улучшенными внутренними компонентами.
- Наушники имеют новый процессор QN3, 12 микрофонов, сохраняют 30 часов автономной работы и доступны в трех цветах за 449 долларов.
Компания Sony анонсировала свои флагманские беспроводные наушники WH-1000XM6 с новым складным дизайном. Модель сохранила преимущества предыдущего поколения, включая активное шумоподавление (ANC), и теперь стала более удобной для транспортировки и хранения.
Главным изменением шестой версии стала вращающаяся конструкция складывания, которая присутствовала в ранних моделях серии WH-1000XM, информирует 24 Канал.
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Теперь наушники можно компактно складывать, возвращая амбушюры внутрь, а магнитная застежка в кейсе обеспечивает надежную фиксацию устройства во время хранения.
Наушники WH-1000XM6 в кейсе / Фото Sony
Что интересного в WH-1000XM6
Внутренние компоненты наушников также претерпели обновление. В Sony WH-1000XM6 установлен новый процессор QN3 и 12 микрофонов (по шесть с каждой стороны) для улучшенного шумоподавления. 30-миллиметровые драйверы обеспечивают более глубокие басы и четкое воспроизведение высоких частот.
Несмотря на изменения в конструкции и аппаратной части, продолжительность автономной работы осталась на уровне предыдущего поколения – до 30 часов с включенным ANC. Вес наушников также неизменен – 250 граммов.
WH-1000XM6 поддерживают Multipoint-соединение, пространственное стерео и Google Fast Pair для быстрого подключения к Android-устройствам через Bluetooth.
Цветовые варианты WH-1000XM6 / Фото Sony
Корпус наушников изготовлен из переработанного пластика. Модель будет доступна в трех цветах: черном, синем и серебристом. Рекомендованная розничная цена составляет 449 долларов. Официальные поставки стартуют 16 мая.