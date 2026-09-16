SpaceX впервые попытается вывести Starship на орбиту Земли: дата запуска уже определена

Компания SpaceX объявила о готовности космического корабля Starship к первому в истории орбитальному полету. Четырнадцатая миссия состоится уже в сентябре, если регулирующий орган даст разрешение.

Подробности предстоящего запуска

Специалисты запланировали запуск ракеты на 22 сентября в 7:15 по местному времени в штате Техас. Стартовое окно будет открыто всего 75 минут. Поскольку рассвет в техасском городе Браунсвилл наступает в 7:17 по местному времени, зрители смогут увидеть впечатляющие кадры утреннего запуска, пишет Ars Technica.

Отметим, что по состоянию на середину сентября 2026 года ракета Starship еще ни разу не выходила на полноценную околоземную орбиту. Все предыдущие 13 запусков выполнялись по суборбитальным траекториям.

Полезный груз

Ракета сверхтяжелого класса выведет 26 спутников Starlink нового поколения V3 на орбиту высотой 275 километров над Землей. Верхняя ступень Starship совершит шесть оборотов вокруг нашей планеты и завершит миссию примерно через 10 часов.

Спутники V3 превосходят предыдущие аппараты V2 mini по возможностям и используют собственные двигатели для повышения орбиты.

Модификации первой ступени Super Heavy

Во время последнего испытательного полета Starship 24 июля первая ступень номинально работала во время подъема. Однако после успешного розжигания реактивного двигателя возникли проблемы при возвращении через атмосферу Земли.

В завершающей фазе торможения три центральных двигателя показали признаки обледенения, что привело к преждевременному завершению маневра,

– прокомментировали ситуацию в SpaceX.

После этого первая ступень попыталась выполнить маневры посадки, однако только 8 из 13 запланированных двигателей смогли снова включиться перед жестким падением в воду.

Для нового полета инженеры разработали аппаратные обновления системы фильтрации двигателей и изменили программное обеспечение, чтобы повысить надежность повторного запуска. Во время 14-го испытания ускоритель Super Heavy совершит управляемую посадку в Мексиканском заливе без возвращения на площадку, что подготовит почву для будущей попытки поймать ступень с помощью обслуживающей башни.

Усовершенствование тепловой защиты и повторное использование деталей

Вторая ступень также приземлится в океан, ведь главная цель инженеров заключается в сборе важных данных о работе теплозащитного экрана. Несмотря на успешную посадку в июле, специалисты усовершенствовали конструкцию корабля на основе анализа аппарата, который они извлекли из Индийского океана.

Усовершенствования включают дополнительные механизмы удержания плиток в зонах с наибольшим риском отрыва во время подъема и применение изогнутой конструкции,

– добавил представитель компании SpaceX.

Кроме того, инженеры установили две плитки с предыдущего корабля Ship 40 на новый аппарат Ship 41, осуществив первое в истории программы повторное использование элементов теплозащиты.

Компания приступила к испытаниям Starship еще 20 апреля 2023 года и шаг за шагом приближается к созданию полностью многоразовой сверхтяжелой ракетной системы.