Война за орбиту: SpaceX пытается заблокировать попытки Amazon запустить конкурента Starlink

Спутниковый интернет Starlink не дает покоя конкурентам. Amazon уже давно развивает собственный аналог –сеть Leo. Компания подала запрос в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с просьбой предоставить больше времени для развертывания и SpaceX это не понравилось. Компания Илона Маска обвинила конкурента в попытке получить привилегии.

Сейчас Amazon значительно отстает от графика, имея на орбите лишь малую долю от запланированного количества аппаратов для борьбы за рынок спутникового интернета, однако SpaceX настроена бороться с потенциальным конкурентом еще на этапе его становления, рассказывает PCMag.

Почему SpaceX выступает против отсрочки для Amazon?

В недавнем заявлении в FCC компания SpaceX подчеркнула, что "продление сроков должно быть исключительным и редким событием, вызванным непредсказуемыми обстоятельствами, которые не зависят от оператора". По мнению представителей SpaceX, ситуация с Amazon не подпадает под эти критерии.

Согласно лицензионным условиям, Amazon должна была запустить половину своего созвездия, что составляет 3200 спутников, до 30 июля. Если компания пропустит этот дедлайн, она может потерять право на запуск остальных аппаратов, поэтому сейчас пытается получить отсрочку.

SpaceX действительно пытается избавиться от конкурента?

Заметим, что SpaceX прямо не просит полностью заблокировать проект Leo (такое требование выглядело бы слишком вызывающе), но называет действия конкурента очередной попыткой получить особое отношение за счет других игроков на рынке.

В документе отмечается, что ранее Amazon сама систематически выступала против просьб других компаний о продлении сроков по аналогичным причинам.

Теперь SpaceX предлагает регулятору прекратить эти игры и рассматривать запрос Amazon как заявку на модификацию системы, а не просто как перенос даты.

Каковы аргументы SpaceX? Техническое обоснование протеста заключается в том, что новый план Amazon может создать помехи для Starlink и других спутниковых сетей. SpaceX призывает FCC защитить потребителей и отправить остаток неразвернутой сети Amazon на новое рассмотрение в следующем раунде обработки заявок.

При этом они ссылаются на прецедент 1999 года, когда прекратила существование компания Teledesic; тогда изменения в планах позволяли только при условии, что они не будут создавать значительных помех другим системам.

Как выглядит проект Leo сейчас?

На сегодня спутниковая сеть Amazon состоит только из 180 аппаратов, а к концу июля ожидается, что их будет около 700.

Задержку Amazon объясняет дефицитом ракет для запусков и потребностью в техническом перепроектировании спутников, однако SpaceX утверждает, что это результат внутренних решений самой компании Джеффа Безоса.

Пока проект Leo находится на стадии бета-тестирования для отдельных корпоративных клиентов, Starlink имеет уже имеет более 2 миллионов активных пользователей в США и более 9 миллионов во всем мире.

Добавим, что этот спор не новый и является продолжением уже длительного противостояния между компаниями. Например, в 2021 году Amazon выступала против планов Starlink второго поколения, что вызвало ироническую реакцию Илона Маска об исках конкурента.