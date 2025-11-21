Это растение выжило после девяти месяцев пребывания в космическом вакууме

Исследователи из Японии провели уникальный эксперимент на внешней обшивке Международной космической станции, чтобы проверить пределы выносливости живых многоклеточных организмов. Объектом внимания стали споры распространенного на Земле вида растений, которые оставили в суровых условиях безвоздушного пространства и жесткого излучения на длительный срок.

Полученные результаты исследования фундаментально меняют представление биологов о возможности выживания земной флоры за пределами нашей планеты, ведь растение не просто пережило испытания, но и в основном сохранило свои возможности к прорастанию, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Какое растение может выжить в космосе?

Объектом исследования стал вид Physcomitrium patens, известный как разветвленный земной мох. В научном мире эти растения часто сравнивают с тихоходами – микроскопическими животными, известными своей неуязвимостью к экстремальным факторам.

Команда ученых под руководством Томомичи Фуджити из Университета Хоккайдо закрепила капсулы со спорами мха на внешней поверхности МКС. В течение девяти месяцев образцы находились под воздействием космического вакуума, испытывая на себе резкие перепады температур и интенсивное ультрафиолетовое излучение, губительное для людей.

Результат эксперимента стал настоящей сенсацией: после возвращения образцов на Землю выяснилось, что более 80 процентов спор сохранили способность к прорастанию.

По словам Томомичи Фуджити, команда ожидала почти нулевого уровня выживаемости, однако реальность оказалась противоположной: большинство спор остались невредимыми, говорится в исследовании на страницах iScience. Это открытие свидетельствует, что даже крошечные растительные клетки имеют встроенные механизмы защиты, которые позволяют им выдерживать условия, смертельные для человека и большинства других организмов.



Коричневые капсулы, содержащие споры (в центре этого растения), были подвергнуты воздействию космоса / Фото Томомичи Фудзита

Для тестирования ученые выбрали именно спорофиты – стадию развития мха, когда споры находятся в защитных оболочках. Предыдущие наземные эксперименты показали, что именно в этой форме растение лучше всего переносит воздействие ультрафиолета, а также экстремальный холод и жару.

Анализ возвращенных с орбиты образцов обнаружил лишь незначительные изменения на клеточном уровне: количество хлорофилла типа "а" уменьшилось всего на 20 процентов, тогда как другие виды хлорофилла функционировали в пределах нормы. Такое снижение никак не повлияло на общее здоровье и жизнеспособность растений.

Почему споры мха такие выносливые?

Эта невероятная выносливость имеет глубокие эволюционные корни. Считается, что именно подобные защитные механизмы позволили предкам современных бриофитов (мхов, печеночников и антоцеротовых) осуществить исторический переход из водной среды на сушу около 500 миллионов лет назад.

Те первые наземные "первопроходцы" научились извлекать питательные вещества непосредственно из камней, что впоследствии привело к формированию почв и распространению жизни на планете.

Что это нам дает?

Сегодня эти свойства мха вызывают живой интерес в контексте терраформирования других небесных тел. Способность выживать в вакууме и восстанавливаться после жесткого облучения делает мох идеальным кандидатом для создания первичных экосистем на Марсе или Луне.

Это исследование подтверждает, что жизнь, которая эволюционировала на Земле, имеет значительно больший потенциал адаптации, чем считалось ранее. Томомичи Фуджита надеется, что их работа станет отправной точкой для разработки биологических систем, способных поддерживать жизнь во внеземных колониях.