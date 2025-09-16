Стриминговый сервис Spotify неожиданно обновил свой бесплатный тарифный план, добавив в него функцию, которая ранее была доступна только владельцам платной подписки. Это обновление кардинально меняет опыт пользования платформой для миллионов людей, которые не платят за музыку.

Как теперь работает бесплатный Spotify?

Компания Spotify, похоже, решила сделать бесплатную сторону своего сервиса еще более привлекательной. Менее чем через неделю после долгожданного запуска аудио без потери качества (lossless) для Premium-аккаунтов, разработчики подготовили еще один сюрприз. Теперь пользователи, которые не оплачивают подписку, получили возможность мгновенно включать любой трек по своему выбору, а не подчиняться случайному переключению, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление.

Ранее эта функция была эксклюзивной для платной версии Premium. Пользователям бесплатного тарифа приходилось полагаться на режим перемешивания в альбомах или плейлистах, надеясь, что система рано или поздно включит желаемую песню. Ситуацию усложняло ограниченное количество пропусков треков, из-за чего приходилось ждать достаточно долго, чтобы добраться до любимой композиции.

Отныне это неудобство осталось в прошлом. Любой пользователь может найти нужный трек через поиск, выбрать его в альбоме, в собственном плейлисте или перейти по ссылке, которым поделился друг, и песня сразу начнет играть. Нововведение разворачивается глобально и уже становится доступным для пользователей по всему миру. В Украине обновление также уже доступно.

В то же время другие ограничения бесплатного плана никуда не исчезли. Слушателям все еще придется мириться с рекламными вставками между песнями, а также разумно использовать ограниченное количество пропусков треков. Среди других функций, которые остаются доступными бесплатно, есть персонализированные рекомендации, обложки плейлистов, созданные искусственным интеллектом, и ежедневные плейлисты "daylists".

Таким образом, если вы готовы мириться с рекламой и отсутствием возможности слушать музыку оффлайн или в Hi-Fi качестве, бесплатный опыт пользования Spotify стал лучшим, чем когда-либо. Похоже, после улучшения условий для платных подписчиков, компания решила добавить приятный бонус и для бесплатной аудитории, чтобы сохранить ее лояльность.

Сколько стоит подписка на Spotify в Украине?

Spotify является несколько дороже, чем его конкуренты: