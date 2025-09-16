Стримінговий сервіс Spotify несподівано оновив свій безкоштовний тарифний план, додавши до нього функцію, яка раніше була доступна лише власникам платної підписки. Це оновлення кардинально змінює досвід користування платформою для мільйонів людей, які не платять за музику.

Як тепер працює безкоштовний Spotify?

Компанія Spotify, схоже, вирішила зробити безплатний бік свого сервісу ще привабливішим. Менш ніж через тиждень після довгоочікуваного запуску аудіо без втрати якості (lossless) для Premium-акаунтів, розробники підготували ще один сюрприз. Тепер користувачі, які не оплачують підписку, отримали можливість миттєво вмикати будь-який трек за своїм вибором, а не підкорятися випадковому перемиканню, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

Раніше ця функція була ексклюзивною для платної версії Premium. Користувачам безкоштовного тарифу доводилося покладатися на режим перемішування в альбомах чи плейлистах, сподіваючись, що система рано чи пізно увімкне бажану пісню. Ситуацію ускладнювала обмежена кількість пропусків треків, через що доводилось чекати досить довго, щоб дістатися до улюбленої композиції.

Відтепер ця незручність залишилася в минулому. Будь-який користувач може знайти потрібний трек через пошук, обрати його в альбомі, у власному плейлисті або перейти за посиланням, яким поділився друг, і пісня одразу почне грати. Нововведення розгортається глобально і вже стає доступним для користувачів по всьому світу. В Україні оновлення також уже доступне.

Водночас інші обмеження безкоштовного плану нікуди не зникли. Слухачам все ще доведеться миритися з рекламними вставками між піснями, а також розумно використовувати обмежену кількість пропусків треків. Серед інших функцій, які залишаються доступними безкоштовно, є персоналізовані рекомендації, обкладинки плейлистів, створені штучним інтелектом, та щоденні плейлисти "daylists".

Таким чином, якщо ви готові миритися з рекламою та відсутністю можливості слухати музику офлайн чи в Hi-Fi якості, безкоштовний досвід користування Spotify став кращим, ніж будь-коли. Схоже, після покращення умов для платних підписників, компанія вирішила додати приємний бонус і для безкоштовної аудиторії, щоб зберегти її лояльність.

Скільки коштує підписка на Spotify в Україні?

Spotify є дещо дорожчим, ніж його конкуренти: