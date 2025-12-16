Какие последствия нас ждут, если все спутники вдруг выйдут из строя

Новое исследование показало, что если бы все спутники на орбите Земли вдруг потеряли способность маневрировать, первое столкновение произошло бы за трое суток. Ученые создали показатель CRASH Clock, который демонстрирует насколько переполненным стало космическое пространство вокруг планеты. Основная причина – стремительный рост количества спутников, которых за последние 7 лет стало втрое больше.

Почему столкновение произойдет так быстро несмотря на огромные расстояния?

Количество спутников на орбите за последние семь лет выросло с 4000 до почти 14 000. Наибольший вклад в этот рост сделала компания SpaceX со своей системой Starlink, которая насчитывает более 9000 аппаратов на низкой земной орбите на высоте от 340 до 550 километров, пишет 24 Канал со ссылкой на New Scientist.

Смотрите также В австралийской пустыне нашли таинственный горящий объект, что мог упасть из космоса

Исследователи из Принстонского университета проанализировали публичные данные о положении спутников и выяснили, насколько выросли риски. В 2018 году, до запуска первых спутников Starlink, гипотетическое столкновение произошло бы через 121 день после потери способности маневрировать. Сейчас этот показатель сократился до 2,8 суток, говорится в исследовании, которое пока что опубликовано в виде нерецензируемого препринта на страницах arXiv.

По данным SpaceX, с декабря 2024 по май 2025 года компания выполнила 144 404 маневра уклонения от столкновений – в среднем один маневр каждые 1,8 минуты для всей группы спутников. Аппараты постоянно меняют траекторию, чтобы избежать столкновений, которые могут создать тысячи обломков и сделать части орбиты непригодными для использования.

Что такое CRASH Clock и как его рассчитали?

Ученые назвали новый показатель Collision Realization And Significant Harm Clock, сравнивая его с известными Часами судного дня, отслеживающими угрозу ядерной войны. Метрика призвана наглядно продемонстрировать, насколько переполненной становится орбита.

Расчеты базируются на сценарии, когда все спутники одновременно теряют возможность управления – например, из-за мощной солнечной бури. В мае 2024 года сильный геомагнитный шторм вызвал волнообразные колебания спутников Starlink. Хотя повторение самой мощной бури в истории – события Керрингтона 1859 года – маловероятно выведет из строя все аппараты одновременно, риск все еще остается.

Что нас ждет?

За всю историю космонавтики произошло лишь одно столкновение активных спутников. В 2009 году действующий аппарат компании Iridium Communications столкнулся с недействующим российским спутником "Космос". Сотни обломков от этого события до сих пор вращаются вокруг Земли.

В ближайшие годы на орбиту планируют вывести еще десятки тысяч спутников. Собственные мегасозвездия создают SpaceX, Amazon и несколько китайских компаний. К этой гонке присоединилась и Европа.

Это означает, что показатель CRASH Clock будет продолжать уменьшаться, повышая вероятность катастрофических столкновений. Если эти столкновения будут происходить, окружающий космос заполнится огромным количеством мусора, который на огромной скорости будет вращаться вокруг планеты, не позволяя запускать новые спутники, ракеты и космические станции.