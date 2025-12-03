Direct-to-Cell в действии: как Киевстар внедряет технологию и зачем она нужна

В Украине стартовала технология, позволяющая смартфонам обмениваться сообщениями через спутники. Инициатива сотрудничества с глобальным спутниковым гигантом поступила от украинской стороны, которая искала надежные решения для поддержки коммуникации. Этот сервис уже успел охватить сотни тысяч пользователей, хотя большинство из них даже не подозревали, что их гаджеты соединились с космосом.

Как функционирует технология и почему она критически важна для безопасности?

История внедрения сервиса Direct-to-Cell в Украине началась с телеком-оператора. Как отмечает руководство Киевстара, идея обратиться к компании SpaceX возникла во время поиска вариантов обеспечения непрерывной связи для населения. Александр Комаров, CEO компании, вспоминает, что сначала сомневался в успехе этой авантюры и не надеялся на быстрый ответ от технологического гиганта. Однако, по совету одного из директоров, запрос был отправлен. Ответ не заставил себя ждать, пишет 24 Канал.

Переговорный процесс происходил чрезвычайно быстро: начавшись осенью, он завершился подписанием соглашения уже в декабре. Примечательно, что на этапе утверждения бюджета компания не имела четко сформированного бизнес-плана.

Главным аргументом перед наблюдательным советом стала гуманитарная составляющая – необходимость дать украинцам возможность оставаться на связи при любых обстоятельствах. Коммерческая стратегия и модели монетизации разрабатываются прямо сейчас, параллельно с глобальным развитием технологии, но первоочередной целью была защита людей, говорит компания.

Масштаб запуска большой: только за первые сутки работы к спутниковому сервису подключилось около 200 тысяч абонентов. Технически процесс настроен так, чтобы быть максимально незаметным для пользователя.

Система работает по четкому алгоритму приоритетов:

Если телефон обнаруживает сигнал любой наземной вышки – собственной сети или национального роуминга – он использует ее.

Только при полном отсутствии наземного покрытия смартфон автоматически регистрируется на спутниковой базовой станции.

Для человека это выглядит как обычная отправка SMS, и многие даже не осознают, что сообщение преодолело путь через космос.

В чем польза технологии?

Эксперты выделяют несколько ключевых сценариев использования новой технологии.

Во-первых, это ситуации с отсутствием энергоснабжения, когда наземные башни обесточены.

Во-вторых, это помощь людям, которые находятся в дороге или вне зон покрытия.

Особое внимание уделяют безопасности в труднодоступных местах, например, в Карпатах. Статистика ГСЧС свидетельствует, что за 11 месяцев 2024 года в горах было спасено 600 человек, однако 18 человек погибли. Наличие стабильного канала коммуникации в таких регионах может стать решающим фактором выживания, и в компании надеются, что технология поможет спасти каждую жизнь.

Проблемы и вызовы тоже есть

В то же время существуют определенные ограничения в работе сервиса, особенно вблизи государственных границ. Это связано с международными правилами регулирования радиочастот. Поскольку радиоволны свободно распространяются и не знают административных границ, использование определенного спектра для связи со спутником может создавать препятствия для мобильных операторов в соседних странах.

Похожая ситуация наблюдалась ранее с технологией CDMA, когда строительство сетей было запрещено ближе чем за 50 километров до границы из-за риска интерференции. Поэтому в приграничных зонах сигнал может быть слабее или ограниченным в соответствии с регламентами Международного союза электросвязи.