Украина становится одной из первых шести стран мира, которые внедряют революционную технологию спутниковой связи Starlink Direct to Cell. Вместе с США, Австралией, Японией, Канадой и Новой Зеландией Украина тестирует инновационное решение, которое позволит пользователям отправлять SMS-сообщения через спутники даже без покрытия мобильных операторов.

Во время тестирования, в котором принял участие CEO "Киевстар" Александр Комаров, были успешно отправлены первые текстовые сообщения с мобильных телефонов через спутниковую сеть. Новая технология Starlink Direct to Cell предназначена для обеспечения связи в местах, где отсутствует сотовое покрытие, рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram информирует 24 Канал.

Как будет работать Starlink Direct to Cell?

Для ее использования не нужно покупать терминалы или другое специализированное оборудование – достаточно иметь обычный 4G-смартфон с SIM-картой или eSIM. Главным условием для работы сервиса является прямая видимость неба, чтобы телефон мог установить соединение со спутником.



Комаров и Федоров протестировали Starlink Direct to Cell / Фото FEDOROV

В каких ситуациях поможет спутниковая связь?

Starlink Direct to Cell станет незаменимым помощником во многих критических ситуациях, с которыми сталкиваются украинцы. Технология обеспечит стабильную связь в горных районах, где традиционные мобильные сети имеют ограниченное покрытие. Во время стихийных бедствий, когда наземная инфраструктура может быть повреждена, спутниковая связь останется активной.

Особенно важной эта технология становится в условиях военных действий, когда вражеские атаки могут уничтожать телекоммуникационную инфраструктуру. Обесточивания, которые регулярно происходят в Украине из-за ракетных обстрелов, также не смогут полностью изолировать пользователей от связи.

Украина стала одной из первых стран в мире, где внедряется эта инновация, наряду с США, Канадой, Японией, Новой Зеландией и Австралией. Сейчас система проходит этап бета-тестирования, а полноценный запуск для всех пользователей запланирован на осень этого года.

Когда украинцы смогут пользоваться спутниковой связью?

Сейчас технология Starlink Direct to Cell находится в активной фазе бета-тестирования на территории Украины. Инженеры и специалисты проводят всестороннюю проверку системы, оптимизируют алгоритмы подключения и тестируют стабильность соединения в различных географических условиях. Официальный коммерческий запуск технологии запланирован на осень текущего года.