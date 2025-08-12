Україна стає однією з перших шести країн світу, які впроваджують революційну технологію супутникового зв'язку Starlink Direct to Cell. Разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією Україна тестує інноваційне рішення, яке дозволить користувачам надсилати SMS-повідомлення через супутники навіть без покриття мобільних операторів.

Під час тестування, в якому взяв участь CEO "Київстар" Олександр Комаров, було успішно надіслано перші текстові повідомлення з мобільних телефонів через супутникову мережу. Нова технологія Starlink Direct to Cell призначена для забезпечення зв’язку у місцях, де відсутнє стільникове покриття, розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram інформує 24 Канал.

Як працюватиме Starlink Direct to Cell?

Для її використання не потрібно купувати термінали чи інше спеціалізоване обладнання – достатньо мати звичайний 4G-смартфон із SIM-карткою або eSIM. Головною умовою для роботи сервісу є пряма видимість неба, щоб телефон міг встановити з'єднання із супутником.



Комаров та Федоров протестували Starlink Direct to Cell / Фото FEDOROV

У яких ситуаціях допоможе супутниковий зв'язок?

Starlink Direct to Cell стане незамінним помічником у багатьох критичних ситуаціях, з якими стикаються українці. Технологія забезпечить стабільний зв'язок у гірських районах, де традиційні мобільні мережі мають обмежене покриття. Під час стихійних лих, коли наземна інфраструктура може бути пошкоджена, супутниковий зв'язок залишиться активним.

Особливо важливою ця технологія стає в умовах воєнних дій, коли ворожі атаки можуть знищувати телекомунікаційну інфраструктуру. Знеструмлення, які регулярно відбуваються в Україні через ракетні обстріли, також не зможуть повністю ізолювати користувачів від зв'язку.

Україна стала однією з перших країн у світі, де впроваджується ця інновація, поряд із США, Канадою, Японією, Новою Зеландією та Австралією. Наразі система проходить етап бета-тестування, а повноцінний запуск для всіх користувачів запланований на осінь цього року.

Коли українці зможуть користуватися супутниковим зв'язком?

Наразі технологія Starlink Direct to Cell перебуває в активній фазі бета-тестування на території України. Інженери та спеціалісти проводять всебічну перевірку системи, оптимізують алгоритми підключення та тестують стабільність з'єднання в різних географічних умовах. Офіційний комерційний запуск технології заплановано на осінь поточного року.