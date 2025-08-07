Компания Starlink готовит к запуску новый тариф Community. Он позволит нескольким пользователям совместно оплачивать и использовать один терминал спутникового интернета. Это сделает услугу значительно доступнее для пользователей.

Информация о новой услуге появилась на странице технической поддержки Starlink, рассказывает PCMag, а на официальном сайте компании уже создан соответствующий раздел Starlink Community информирует 24 Канал.

Как это будет работать?

Суть инициативы заключается в том, чтобы позволить группе пользователей совместно пользоваться одним терминалом Starlink, но с индивидуальной оплатой для каждого.

Согласно предварительным данным, ежемесячная плата для одного участника такого сообщества составит 60 долларов. Это дешевле индивидуального плана Residential Lite (80 долларов) и вдвое выгоднее стандартного тарифа Residential.

Технически это будет реализовано так: один терминал Starlink будет раздавать интернет на нескольких клиентов, каждый из которых будет использовать собственный Wi-Fi маршрутизатор. Управлять общим доступом будет локальный администратор.

Также эта схема позволит на короткое время создавать публичные точки доступа Wi-Fi, хотя детали этой функции пока не раскрываются.

Компания еще не объявила, в каких именно регионах заработает новая услуга. Однако вероятно, что ее запустят за пределами США и Канады, где сервис и так имеет высокую популярность. О планах создать возможность совместного доступа к терминалам Илон Маск намекал еще в мае, рассылая соответствующие сообщения партнерам Starlink.

А тем временем Украина запустит мобильный интернет напрямую через спутники Starlink, опередив Европу. Запуск запланирован на конец 2025 года с обменом сообщениями через спутниковую связь, а полноценный интернет и голосовая связь – на середину 2026 года.