Компанія Starlink готує до запуску новий тариф Community. Він дозволить кільком користувачам спільно оплачувати та використовувати один термінал супутникового інтернету. Це зробить послугу значно доступнішою для користувачів.

Інформація про нову послугу з'явилася на сторінці технічної підтримки Starlink, розповідає PCMag, а на офіційному сайті компанії вже створено відповідний розділ Starlink Community інформує 24 Канал.

Як це працюватиме?

Суть ініціативи полягає в тому, щоб дозволити групі користувачів спільно користуватися одним терміналом Starlink, але з індивідуальною оплатою для кожного.

Згідно з попередніми даними, щомісячна плата для одного учасника такої спільноти становитиме 60 доларів. Це дешевше за індивідуальний план Residential Lite (80 доларів) та вдвічі вигідніше за стандартний тариф Residential.

Технічно це буде реалізовано так: один термінал Starlink роздаватиме інтернет на кількох клієнтів, кожен з яких використовуватиме власний Wi-Fi маршрутизатор. Керуватиме спільним доступом локальний адміністратор.

Також ця схема дозволить на короткий час створювати публічні точки доступу Wi-Fi, хоча деталі цієї функції поки не розкриваються.

Компанія ще не оголосила, в яких саме регіонах запрацює нова послуга. Однак імовірно, що її запустять за межами США та Канади, де сервіс і так має високу популярність. Про плани створити можливість спільного доступу до терміналів Ілон Маск натякав ще у травні, розсилаючи відповідні повідомлення партнерам Starlink.

А тим часом Україна запустить мобільний інтернет напряму через супутники Starlink, випередивши Європу. Запуск заплановано на кінець 2025 року з обміном повідомленнями через супутниковий зв'язок, а повноцінний інтернет і голосовий зв'язок – на середину 2026 року.