Опрос платформы Fastly показал, что разработчики с более чем десятилетним опытом активнее применяют AI для написания кода, чем их младшие коллеги. Старшие инженеры считают генерацию кода полезной для быстрого прототипирования, но при этом уделяют больше внимания проверке результатов.

Большинство разработчиков с более чем 10-летним опытом считают AI-кодинг эффективным инструментом, который ускоряет работу. Сообщает 24 канал со ссылкой на исследование Fastly.

Июльский опрос среди 791 программиста выявил существенную разницу в отношении к ИИ-генерированному коду между различными категориями специалистов. 32% разработчиков с более чем 10-летним стажем утверждают, что более половины их готового кода создано искусственным интеллектом, что почти в 2,5 раза превышает показатель среди новичков с опытом до двух лет.

Причина такого разрыва заключается в способности опытных специалистов лучше распознавать и исправлять ошибки ИИ. Как отметил один из старших разработчиков в опросе, ИИ быстрее находит ошибки в коде и исправляет их без проблем. Зато младшие коллеги чаще жалуются на то, что ИИ допускает неверные действия, заставляя их переделывать код с нуля.

Интересно, что опытные программисты чаще тратят время на исправление ИИ-кода. Почти 30% сеньоров редактируют результаты ИИ настолько тщательно, что это нивелирует большинство экономии времени, по сравнению с 17% среди джуниоров. Несмотря на это, 59% опытных разработчиков говорят, что ИИ-инструменты помогают им работать быстрее, тогда как среди новичков таких только 49%.

Оптимизм в отношении ИИ также различается. 26% сеньоров утверждают, что ИИ значительно ускоряет их работу – вдвое больше 13% джуниоров. В то же время большинство начинающих (50%) говорит лишь об умеренном ускорении работы.

Парадоксальным является тот факт, что почти каждый третий разработчик (28%) часто исправляет ИИ-код настолько тщательно, что это нивелирует экономию времени. Лишь 14% редко вносят изменения. Но несмотря на это, более половины программистов чувствуют себя продуктивнее с инструментами вроде Copilot, Gemini или Claude.

Исследование коснулось и вопроса экологичности. Почти 80% опытных разработчиков учитывают энергопотребление при написании кода, тогда как среди новичков таких только 56%. Около двух третей программистов всех уровней знают о значительном углеродном следе ИИ-инструментов.

Несмотря на все вызовы, почти 80% разработчиков утверждают, что ИИ-инструменты делают программирование приятным. Для одних это означает меньше рутинной работы, для других – удовольствие от мгновенного получения кода.

