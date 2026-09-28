Илон Маск вновь запускает самую мощную ракету в истории, но этот случай особенный

Компания SpaceX подошла к самому важному и самому рискованному испытанию в своей истории. Самая массивная ракета человечества Starship готовится впервые выйти на околоземную орбиту.

Как это будет

Для 14-го испытательного полета инженеры SpaceX подготовили кардинально новую задачу. Если во время предыдущих 13 запусков корабль двигался по суборбитальной траектории и в случае потери управления падал в запланированный район океана, то на этот раз ракету выведут непосредственно на орбиту. Окно для испытания продолжительностью 75 минут откроется примерно в 15:50 по киевскому времени, сообщает CNN.

Выход на высоту 275 километров означает потерю безопасного сценария падения. При такой скорости и траектории ракета в случае сбоя не сможет легко сойти с орбиты и будет представлять угрозу для действующих спутников. Хотя Starship будет двигаться ниже Международной космической станции, находящейся на высоте 400 километров, любое отклонение создает серьезные риски.

Больше всего нас беспокоит то, чтобы корабль не развалился над сушей и не обрушил на людей обломки,

– прокомментировал основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск.

10 часов на орбите и испытания теплозащиты

Полет продлится почти 10 часов. За это время Starship совершит шесть оборотов вокруг Земли и впервые попытается развернуть рабочую полезную нагрузку – 26 спутников Starlink нового поколения.

После выполнения миссии корабль войдет в атмосферу и приземлится в Тихом океане у побережья Чили. Главным испытанием станет повторное вхождение в плотные слои атмосферы, где теплозащитный экран ракеты подвергнется воздействию экстремальных температур, превышающих 1370 градусов по Цельсию.

Несмотря на возможные технические сложности и риски, успех миссии откроет путь к полному многоразовому использованию системы Starship. В будущем SpaceX планирует проводить запуски с новых площадок во Флориде и Луизиане, где стоимость нового стартового комплекса достигает 100 миллиардов долларов.

Как посмотреть запуск

Прямая трансляция долгожданного события уже началась на официальном YouTube-канале компании. На момент публикации статьи до старта осталось чуть больше 40 минут.

Трансляция запуска: смотрите видео