Телевизор, переживший падение Берлинской стены, после 39 лет стал музейным экспонатом Samsung

Гватемальская семья отдала в Trade-In свой 39-летний телевизор Samsung, который служил им десятилетиями и стал свидетелем важных исторических моментов. Устройство прошло реставрацию и теперь выставлено в штаб-квартире Samsung как музейный экспонат, подчеркнув долговечность техники прошлого.

В 1987 году семья Моралесов из Гватемалы приобрела телевизор Samsung с кинескопной (CRT) технологией. В течение почти четырех десятилетий этот телевизор был центральным в их доме, став "рабочей лошадкой" для просмотра новостей, фильмов и важных исторических событий, включая падение Берлинской стены. Об этом пишет Tech Radar.

Что за история со старым телевизором Samsung?

Недавно они решили принять участие в программе обмена Eco Trade-In от Samsung и обменяли свой старый телевизор на современную LCD-модель. Хотя устройство уже износилось технически, его эмоциональная ценность для семьи была большой, и решение об обмене далось непросто.

После того как телевизор попал в компанию, представители локального магазина решили, что он может иметь историческое значение. Устройство отправили в центральный офис Samsung в Панаме, а затем в глобальную штаб-квартиру в Сувоне, Южная Корея. Там инженеры столкнулись с непростой задачей - восстановить работоспособность техники, большинство из которых даже не родились, когда тот был изготовлен.

Как пишет Krantenkoppen, несмотря на сложности, им удалось привести телевизор в рабочее состояние, и сейчас он демонстрирует картинку так же, как когда-то. Этот экземпляр не побил мировых рекордов долговечности, но стал символом того, как простые аналоговые устройства могут работать значительно дольше современных телевизоров, срок службы которых часто ограничивается сложностью технологий и ограниченной поддержкой программного обеспечения.

Реставрированный телевизор теперь выставлен в главном офисе Samsung в Сувоне как музейная вещь, привлекающая внимание как сотрудников, так и посетителей. История семьи Моралесов подчеркивает ностальгическую ценность старых технологий и напоминает об эпохе, когда техника служила десятилетиями.