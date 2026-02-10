Телевізор, що пережив падіння Берлінської стіни, після 39 років став музейним експонатом Samsung

Гватемальська родина віддала до Trade-In свій 39-річний телевізор Samsung, який служив їм десятиліттями і став свідком важливих історичних моментів. Пристрій пройшов реставрацію та тепер виставлений у штаб-квартирі Samsung як музейний експонат, підкресливши довговічність техніки минулого.

У 1987 році сім’я Моралесів з Гватемали придбала телевізор Samsung із кінескопною (CRT) технологією. Протягом майже чотирьох десятиліть цей телевізор був центральним в їхній оселі, ставши "робочою конячкою" для перегляду новин, фільмів і важливих історичних подій, включно з падінням Берлінської стіни. Про це пише Tech Radar.

Що за історія зі старим телевізором Samsung?

Нещодавно вони вирішили взяти участь у програмі обміну Eco Trade-In від Samsung і обміняли свій старий телевізор на сучасну LCD-модель. Хоча пристрій вже зносився технічно, його емоційна цінність для родини була великою, і рішення про обмін далося непросто.

Після того як телевізор потрапив до компанії, представники локального магазину вирішили, що він може мати історичне значення. Пристрій відправили до центрального офісу Samsung у Панамі, а потім до глобальної штаб-квартири в Сувоні, Південна Корея. Там інженери стикнулися з непростим завданням — відновити працездатність техніки, більшість з яких навіть не народилися, коли той був виготовлений.

Як пише Krantenkoppen, попри складнощі, їм вдалося привести телевізор до робочого стану, і зараз він демонструє картинку так само, як колись. Цей екземпляр не побив світових рекордів довговічності, але став символом того, як простіші аналогові пристрої можуть працювати значно довше сучасних телевізорів, строк служби яких часто обмежується складністю технологій і обмеженою підтримкою програмного забезпечення.

Реставрований телевізор тепер виставлений у головному офісі Samsung у Сувоні як музейна річ, що привертає увагу як співробітників, так і відвідувачів. Історія родини Моралесів підкреслює ностальгічну цінність старих технологій і нагадує про епоху, коли техніка служила десятиліттями.