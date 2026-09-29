Шпионский спутник времен Холодной войны загадочным образом развалился на орбите, но никто не знает причин

В космосе на высоте 775 километров над Землей внезапно взорвался секретный американский шпионский спутник USA 32, изготовленный и запущенный еще во времена Холодной войны. Аппарат развалился на облако обломков, которое представляет угрозу для других космических аппаратов. Ученые до сих пор не могут выяснить причины этой катастрофы.

Загадочный взрыв на орбите

Космический аппарат USA 32, известный также под названием Farrah III, был выведен на орбиту специалистами Национального управления военно-космической разведки США еще в 1988 году. Основной задачей этого цилиндрического спутника, который по форме напоминал гигантскую консервную банку, было перехват советских радиосигналов и радиолокационных излучений из космоса, пишет Live Science.

Информацию о миссии полностью рассекретили только в этом году, хотя сам аппарат перестал функционировать много десятилетий назад. Военные давали спутникам неофициальные имена в честь звезд 1970–1980-х годов, поэтому аппарат получил прозвище в честь актрисы Фарры Фоссет.

Служба наблюдения Космических сил США Space-Track сообщила, что 13 сентября спутник подвергся внезапному разрушению.

Почему произошел взрыв: все версии

Специалисты частной компании s2a systems уже зафиксировали и сфотографировали крупнейшие фрагменты аппарата, однако до сих пор никто не знает точного количества образовавшихся мусорных частиц.

Взрыв произошел на высоте 775 километров над поверхностью нашей планеты, и уже в течение первых суток обломки сформировали гигантское кольцо вокруг Земли.

Исследователи рассматривают несколько основных гипотез о том, что произошло на орбите. Наиболее вероятной причиной считают столкновение с крошечным метеороидом или внутренний сбой из-за износа аппарата.

Старые космические аппараты содержат аккумуляторы и остатки топлива, поэтому после тридцати восьми лет нагрева и охлаждения бак под давлением или элемент питания на USA 32 мог просто разорваться,

– прокомментировали представители издания Spaceweather.

Эксперты также отмечают, что, несмотря на отсутствие прямых доказательств применения противоспутникового оружия, полностью отвергать этот сценарий пока тоже не стоит. Подобные технологии на своих старых спутниках испытывали разные страны, в частности Россия, а военное руководство США недавно впервые признало наличие собственных орбитальных вооружений.

Угроза для других спутников и эффект Кесслера

Район низкой околоземной орбиты, где произошел взрыв, чрезвычайно перегружен. Там работают более 200 активных спутников, а также остаются обломки после столкновения американского и российского аппаратов в 2009 году.

Пока что катастрофа не помешала запуску новых миссий. В частности, 16 сентября состоялся успешный старт грузового корабля к Международной космической станции, которая находится на высоте около 400 километров. Также компания SpaceX без помех осуществила несколько секретных запусков для Космических сил США и испытательный полет системы Starship.

Однако со временем земная гравитация и атмосферное торможение будут смещать обломки USA 32 ниже. Это может вынудить экипажи Международной космической станции и китайской станции "Тяньгун" выполнять защитные маневры для уклонения от столкновений.

Ученые предупреждают, что накопление космического мусора способно спровоцировать синдром Кесслера. Это критическое состояние орбиты, когда неконтролируемая цепная реакция столкновений сделает невозможными любые будущие космические полеты.