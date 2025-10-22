Не спешите выбрасывать старый Android смартфон, вот как дать ему вторую жизнь

Большинство людей обновляет смартфоны каждые 2-3 года, из-за чего старые устройства часто пылятся в ящике. Однако устаревший гаджет можно превратить в полезное устройство для дома, путешествий или развлечений, сэкономив деньги и уменьшив количество электронных отходов.

Вместо того чтобы просто лежать без дела, ваш старый телефон может выполнять новые полезные функции. Его процессор, камеры и датчики все еще достаточно мощные для многих задач, рассказывает MakeUsOf. Редакция 24 Канала собрала лучшие идеи, которые помогут вам с пользой применить свой старый, но все еще рабочее устройство.

Смотрите также Как превратить старый ноутбук на самое полезное устройство в вашем доме

Как можно использовать старый смартфон?

Датчик для умного дома

Владельцы смартфонов, например Samsung Galaxy, могут воспользоваться официальной программой Upcycling через приложение SmartThings.

Она позволяет превратить старое устройство в датчик звука или освещения. Телефон сможет распознавать плач ребенка, лай собаки или разбитое стекло и запускать соответствующие сценарии автоматизации. А датчик света поможет управлять освещением в зависимости от яркости в комнате.

Кроме того, настройки доступности обычного андроид также позволяют использовать собственный смартфон, как автономный сенсор для многих нужд.

Качественная вебкамера

Камеры даже в многолетних смартфонах часто значительно превосходят по качеству встроенные вебкамеры ноутбуков или отдельные модели стоимостью до 150 долларов.

Приложения вроде Camo Studio, DroidCam или функция подключенной камеры в Phone Link позволяют использовать телефон как профессиональную вебкамеру. Camo Studio даже позволяет переключаться между различными объективами смартфона во время звонка.

DroidCam вообще же позволяет настроить смартфон, как беспроводную вебкамеру и поставить его в любое удобное место.

Камера безопасности

Вместо покупки дорогих камер видеонаблюдения с платной подпиской, можно использовать старый телефон.

Программы, например AlfredCamera, превращают его в камеру, а другое ваше устройство – на монитор. Вы получите доступ к прямой трансляции, уведомлений об обнаружении движения и записей событий. Бесплатная версия сохраняет до восьми часов записей, чего может быть достаточно для слежения за домом в течение времени, когда вы на работе.

GPS-трекер

Встроенный в телефон GPS-модуль делает его отличным трекером, например, для автомобиля.

Для базового отслеживания достаточно функции Android "Найти устройство". Для расширенных возможностей, например история перемещений и оповещения о движении авто, подойдут программы типа Life360.

Главное – оставить телефон в машине подключенным к зарядному устройству.

Первый смартфон для ребенка

Старый смартфон может стать отличным первым устройством для ребенка вместо дорогого планшета. Нужно только настроить родительский контроль: установить PIN-код, включить функцию "Найти устройство", ограничить загрузку приложений в Google Play и использовать Google Family Link для контроля экранного времени.

Для безопасного просмотра видео стоит перейти с обычного YouTube на YouTube Kids. Этот специальный детский приложение часто сохраняет поддержку даже на тех моделях Android, которые уже официально не обновляются.

Портативная игровая консоль

Современные флагманы и даже модели многолетней давности имеют достаточно мощности для запуска требовательных игр и эмуляторов.

Достаточно подключить к телефону геймпад, например Razer Kishi или GameSir, и он превратится в игровую консоль. Кроме мобильных игр, можно играть в ретро-игры через эмуляторы или пользоваться облачными игровыми сервисами, например Xbox Cloud Gaming или Nvidia GeForce Now.

Как видите, ваш старый смартфон на самом деле способен сделать много чего такого, на что вы уже могли и не надеяться. Выбрасывать смартфон в мусор нельзя – его нужно сдавать на переработку, но целесообразным может быть превратить его в камеру наблюдения, датчик или GPS-трекер.