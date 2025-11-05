Как лучше всего наблюдать самое яркое суперлуние 2025 года

В среду, 5 ноября 2025 года, наступит полнолуние, получившее прозвище "Бобровая" или Beaver Moon. Это будет ближайшее к Земле полнолуние за год - суперместо, которое будет выглядеть заметно больше и ярче обычного. Когда лучше всего увидеть его в Украине и как подготовиться, чтобы получить незабываемые эмоции.

Где и когда наблюдать суперлуние?

Ноябрьское Бобровое полнолуние, наступит 5 ноября в 15:19 по киевскому времени, рассказывает 24 Канал. Впрочем, как пишет Euronews, лучшим временем для визуального наблюдения в Украине будет вечер 5 ноября – сразу после захода солнца, когда луна будет появляться над горизонтом и будет выглядеть самой большой.

Как подготовиться, чтобы лучше всего наблюдать явление?

В этот вечер вам не понадобится специальных инструментов вроде телескопа или бинокля. Хотя вы можете прихватить их с собой, суперлуние будет прекрасно видно и так.

Выберите открытый участок со свободным горизонтом – парк, крышу дома или балкон.

Выходите сразу после захода солнца – когда луна низко над горизонтом, она кажется больше благодаря "лунной иллюзии".

Проверьте прогноз погоды – облачность или городской свет могут уменьшить эффект.

Важный совет! Вечера уже достаточно холодные, поэтому позаботьтесь о том, чтобы вам было комфортно и тепло: хорошо оденьтесь, приготовьте теплые напитки в термосе. А еще, это будет одно из самых романтичных астрономических событий года, поэтому не упустите свой шанс на приятный вечер.

Что стоит учесть перед выходом полнолуния?

SkyNews пишет, что даже если технически момент полной фазы приходится на дни или часы раньше, или позже – для наблюдателя важна видимость на небе во время вечернего подъема луны. Также сильный лунный свет может затруднять созерцание слабых небесных объектов, поэтому для астрофотографии слабых звезд или туманностей вечер суперместа не лучшее время.