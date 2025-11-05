Як найкраще спостерігати найяскравіший супермісяць 2025 року

У середу, 5 листопада 2025 року, настане повня, що отримала прізвисько "Боброва" або Beaver Moon. Це буде найближча до Землі повня за рік — супермісць, який виглядатиме помітно більшим і яскравішим за звичайний. Коли найкраще побачити його в Україні та як підготуватися, щоб отримати незабутні емоції.

Де і коли спостерігати супермісяць?

Листопадова Боброва повня, настане 5 листопада о 15:19 за київським часом, розповідає 24 Канал. Втім, як пише Euronews, найкращим часом для візуального спостереження в Україні буде вечір 5 листопада – одразу після заходу сонця, коли місяць з'являтиметься над горизонтом та виглядатиме найбільшим.

Як підготуватися, щоб найкраще спостерігати явище?

Цього вечора вам не знадобиться спеціальних інструментів на кшталт телескопа чи бінокля. Хоча ви можете прихопити їх із собою, супермісяць буде чудово видно і так.

Виберіть відкриту ділянку з вільним горизонтом – парк, дах будинку чи балкон.

Виходьте одразу після заходу сонця – коли місяць низько над горизонтом, він здається більшим завдяки "місячній ілюзії".

Перевірте прогноз погоди – хмарність чи міське світло можуть зменшити ефект.

Важлива порада! Вечори вже достатньо холодні, тож подбайте про те, щоб вам було комфортно й тепло: добре одягніться, приготуйте теплі напої в термосі. А ще, це буде одна з найромантичніших астрономічних подій року, тож не проґавте свій шанс на приємний вечір.

Що варто врахувати перед виходом повні?

SkyNews пише, що навіть якщо технічно момент повної фази припадає дні чи години раніше, чи пізніше – для спостерігача важлива видимість на небі під час вечірнього підйому місяця. Також сильне місячне світло може ускладнювати споглядання слабших небесних об'єктів, тому для астрофотографії слабких зірок чи туманностей вечір супермісця не найкращий час.