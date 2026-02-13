В Южной Индии обнаружили редкий саркофаг возрастом 2300 лет

В пригороде Ченнаи археологи обнаружили терракотовый саркофаг возрастом около 2300 лет. Необычная конструкция с двенадцатью ножками может свидетельствовать о существовании развитого и оседлого сообщества в Южной Индии еще в III веке до н.э.

Раскопки в Паллавайраме – пригороде Chennai в штате Tamil Nadu – принесли неожиданную находку. Специалисты Archaeological Survey of India обнаружили на глубине примерно двух метров терракотовый саркофаг длиной около 170 см, шириной 45 см и глубиной 50 см. Об этом пишет Arkeonews.

Смотрите также Спутник зафиксировал гигантский разлом на границе США и Канады: что это значит

Что рассказывает саркофаг о древней культуре региона?

Главная особенность погребального сооружения – двенадцать аккуратно сформированных ножек, на которых оно установлено. Такой дизайн сразу выделил объект среди других известных захоронений региона.

По словам главного археолога раскопок Амва Субраманьяма, находка подтверждает существование в Паллавайраме мегалитической культуры более двух тысяч лет назад. Он отметил, что этот терракотовый саркофаг свидетельствует о наличии оседлой общины в III веке до н.э., которая имела достаточный технологический уровень для создания сложных керамических погребальных конструкций. Форма и качество исполнения демонстрируют хорошо развитое понимание как погребальной архитектуры, так и производства керамики.

Как пишет Vietnam.vn, саркофаг датируют примерно III веком до н.э. В тот период Южная Индия была домом для сложных обществ, участвовавших в межрегиональной торговле и культурном обмене. Наличие такого тщательно изготовленного погребального сооружения свидетельствует, что жители региона не были кочевыми, а принадлежали к организованному сообществу с развитыми ремесленными навыками.

Это не первая важная находка в этой местности. Около 140 лет назад британский археолог Alexander Rea обнаружил еще один древний гроб в холмах Паллавайрама, что уже тогда подчеркнуло археологическое значение района. В то же время систематические раскопки долгое время не проводились из-за судебных споров о праве собственности на землю. Лишь в конце прошлого года после решения суда работы были официально возобновлены.

Чтобы уточнить точный возраст артефакта, археологи планируют применить метод термолюминесцентного датирования. Дальнейшие исследования могут помочь лучше понять погребальные практики, социальную структуру и материальную культуру раннеисторического периода Тамилнада.

Открытие еще раз подчеркивает археологическое богатство Паллавайрама и необходимость сохранения этой территории для дальнейших научных исследований. Двенадцатиногий саркофаг может стать ключом к раскрытию жизни и традиций малоизученного древнего сообщества Южной Индии.