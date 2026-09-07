Телевизоры LG могут собирать о вас больше данных, чем вы думали – пользователи возмущены

Новый отчет о работе Smart TV от LG вызвал волну возмущения в интернете. Исследователи утверждают, что телевизоры могут собирать гораздо больше информации о пользователях и их устройствах, чем многие ожидали.

Компания LG оказалась в центре нового скандала, связанного с конфиденциальностью пользователей Smart TV. Расследование, проведенное Gamers Nexus совместно с независимыми исследователями в области безопасности, утверждает, что телевизоры этого производителя могут собирать данные не только о том, что люди смотрят. Об этом пишет Techradar.

Что именно, по данным исследователей, собирают телевизоры LG?

По утверждению авторов исследования, система сбора информации может охватывать практически все домашнее хозяйство – от контента на экране до других электронных устройств, находящихся рядом с телевизором.

Особое беспокойство вызвали утверждения о возможном сборе аудиоданных даже тогда, когда экран телевизора выключен. В расследовании также говорится о получении информации о других локальных устройствах, географическом расположении и доступных поблизости беспроводных сетях.

Gamers Nexus очень резко описывает масштабы проблемы. Авторы расследования говорят о"216 000 000 шпионских телевизоров", которые потенциально могут собирать информацию о миллионах других устройств только в США.

В то же время важно отметить, что речь идет о выводах авторов независимого расследования. LG на момент публикации материала TechRadar еще не предоставила комментариев по поводу новых обвинений.

Не только телевизор: под пристальным вниманием могут оказаться смартфоны и другие гаджеты

Одной из самых тревожных частей расследования стала информация о том, что рекламная экосистема LG может использовать телевизор в качестве своеобразного центра для анализа других устройств в доме. По данным Gamers Nexus, телевизоры могут собирать информацию о локальных устройствах, в частности о смартфонах и других беспроводных гаджетах.

Особое внимание исследователи обратили на маркетинговые материалы LG, ориентированные на рекламодателей. В них компания прямо описывает возможности получения более полной картины о людях, пользующихся устройствами в одном домохозяйстве.

В одном из рекламных сообщений LG утверждает:

Мы знаем, кто проживает в домохозяйстве LG. Мы знаем, какие устройства там есть. Мы знаем, с каким контентом вы сталкиваетесь на телевизоре, и знаем, как распространить это охват на мобильные устройства.

Компания также продвигает возможность расширять рекламные кампании с телевизора на другие устройства, принадлежащие людям в том же домохозяйстве.

Фактически рекламодателям предлагается возможность использовать Smart TV как часть более широкой рекламной системы, охватывающей не только большой экран в гостиной, но и другие гаджеты пользователя.

Что означает фраза "мы владеем экраном"?

Особый резонанс вызвала фраза "We own the glass", которую можно перевести как "Мы владеем экраном". В видеорасследовании Gamers Nexus демонстрируются записи выступлений трех разных руководителей LG, которые используют фразы "мы владеем экраном", "мы владеем телевизором" или подобные формулировки.

По информации TechRadar, эти слова были частью презентаций для рекламодателей. Речь идет о технологии ACR – Automatic Content Recognition, или автоматическом распознавании контента. Такая система анализирует, что именно пользователь просматривает на телевизоре.

Важная особенность ACR заключается в том, что технология может анализировать контент независимо от конкретного приложения или сервиса, через который он воспроизводится.

Полученная информация может использоваться для формирования профилей интересов и персонализации рекламы. Именно эта модель вызывает все больше вопросов относительно того, насколько хорошо пользователи понимают, какой объем информации о них собирают современные телевизоры.

Авторы расследования Gamers Nexus считают, что рекламные функции телевизоров LG могут выходить далеко за пределы обычного анализа телевизионных предпочтений. Они называют такой уровень сбора данных "навязчивым и отвратительным".

Действительно ли телевизор может стать инструментом слежки?

Наибольшую тревогу в этой истории вызывает не только конкретная компания, но и общая тенденция развития рынка Smart TV.

Телевизоры давно перестали быть просто устройствами для просмотра телеканалов. Современные модели оснащены операционными системами, доступом к интернету, рекламными платформами, голосовыми функциями и большим количеством датчиков. Для производителей это создает новые возможности для получения дохода.

Продажа телевизоров сама по себе не всегда обеспечивает большую прибыль. Из-за этого производители все активнее развивают рекламный бизнес и ищут способы монетизации программного обеспечения и данных пользователей. Именно поэтому авторы расследования предполагают, что подобные методы сбора информации могут использовать не только LG.

В конце своего видео Gamers Nexus заявили, что, по их мнению, другие производители телевизоров могут поступать примерно так же.

Авторы сравнили такое развитие ситуации с появлением камер наблюдения прямо в гостиной. "Если вы хотите камеры Flock на стене своей гостиной, так вы их и получите", – заявили они.

Пользователи уже заговорили о бойкоте LG

Реакция пользователей в интернете оказалась преимущественно негативной.

На форуме Reddit люди активно обсуждают результаты расследования и выражают возмущение из-за возможного масштаба сбора данных.

Один из пользователей написал: "В каждом устройстве в моем доме есть LG... Я больше никогда не куплю продукт LG". Другой комментатор заявил: "Надеюсь, после этого никто не будет покупать их продукцию... Если я покупаю ваш продукт, он принадлежит мне. Они больше не "владеют экраном" или чем-то подобным".

Возмущение усугубляется тем, что это уже не первый скандал вокруг LG и вопросов конфиденциальности за последнее время.

Всего чуть больше месяца назад компанию обвиняли в установке рекламного программного обеспечения на компьютеры и возможной записи людей, находящихся в доме. Тогда LG опровергла эти утверждения в своем заявлении. Новые обвинения потенциально могут нанести компании еще больший репутационный ущерб, поскольку на этот раз речь идет о миллионах Smart TV и большом объеме данных, которые потенциально могут использоваться рекламной индустрией.

Проблема может выходить далеко за рамки одной компании

История вокруг LG демонстрирует еще одну важную проблему современной электроники.

Пользователи часто покупают телевизор, смартфон или другое устройство, воспринимая его как собственную технику. Однако производители все чаще продолжают получать прибыль от устройства уже после его продажи – за счет рекламы, программных сервисов и использования данных.

При этом изменения в правилах обработки информации могут появляться в новых версиях условий пользования или политики конфиденциальности, которые большинство людей никогда полностью не читает. Именно это вызывает все больше критики в отношении того, насколько добровольным и осознанным является согласие пользователей на подобный сбор данных.

TechRadar сообщает, что обратился к LG за комментарием относительно результатов нового расследования. Позиция компании может стать ключевой для оценки конкретных утверждений Gamers Nexus.

Впрочем, независимо от того, каким будет ответ LG, эта история уже привлекла внимание к более широкой проблеме – современный телевизор может быть не просто экраном для просмотра фильмов, а частью сложной рекламной и аналитической системы, о реальных возможностях которой большинство владельцев техники даже не задумывается.