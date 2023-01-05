Tesla начнет производство электродвигателей для самолетов и лодок

Компания Tesla расширяет зону влияния своего товарного знака на электродвигатели для самолетов, лодок и другой техники.

Компания Tesla, руководителем которой является Илон Маск, запрашивает разрешение на покупку новой торговой марки. Заявку подали несколько дней назад, в ней сообщается, что компания собирается конструировать электродвигатели для самолетов, лодок и другой техники.

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Tesla масштабирует свой товарный знак, чтобы иметь возможность продавать электродвигатели "не для наземных транспортных средств". Такая информация в заявке переносит влияние компании на электродвигатели вплоть до "двигателей для самолетов", "лодочных моторов" и "электродвигателей для игрушек".

В документе Tesla отмечает, что сейчас он не использует товарный знак для подобных групп, но компания собирается эксплуатировать его в будущем.

Планы Tesla на будущее

Генеральный директор Tesla Илон Маск уже давно рассматривает возможность создания электрического самолета, и он даже говорил, что у него есть проект самолета на электротяге, но он также всегда говорил, что Tesla должна сосредоточиться на наземных транспортных средствах, по крайней мере, пока.

Генеральный директор сказал, что автопроизводитель может заняться электрическими самолетами, как только плотность энергии батареи улучшится настолько, чтобы сделать их жизнеспособными. Маск отметил, что для этого потребуется 400 Вт/кг, и некоторые технологии аккумуляторов начинают приближаться к этому показателю, но они еще не находятся в коммерческом производстве.

Что касается лодок, то Tesla раньше не озвучивала никаких планов по производству электрических лодок публично, но на рынке уже есть много такого транспорта, поэтому не удивительно, что Tesla тоже хочет себе кусок пирога.