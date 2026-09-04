Tesla запустила роботакси Cybercab в США и готовит его демонстрацию в Китае

Беспилотное роботакси Tesla Cybercab начало коммерческую эксплуатацию в городе Остин, штат Техас. Двухместный автомобиль не имеет руля и педалей и управляется искусственным интеллектом. Уже в середине сентября компания представит новинку в Китае.

Первые шаги беспилотника от Tesla на дорогах США

Как сообщает издание CnEVPost со ссылкой на заявление компании, роботизированное такси Cybercab вышло на стадию полноценной эксплуатации. При этом Tesla планирует продемонстрировать их в Китае в середине сентября 2026 года. Публичные демонстрации пройдут в Пекине, Шанхае и нескольких других больших городах. Однако эти мероприятия будут носить исключительно презентационный характер: продавать модель или запускать коммерческие поездки на территории Китая компания пока не планирует.

Будущее наступило,

– прокомментировали представители Tesla в социальной сети Weibo во время выхода автомобиля на дороги.

Особенности конструкции и технические характеристики Cybercab

Концепт Cybercab компания впервые показала в октябре 2024 года во время мероприятия We, Robot. Первый серийный экземпляр сошел с конвейера завода в Техасе в феврале 2026 года, а полноценный массовый выпуск начался в апреле 2026 года – примерно через 18 месяцев после анонса. В кабине двухместного автомобиля нет привычных элементов управления, зеркал заднего вида или педалей. Вместо этого в салоне установлены только пассажирские кресла и большой 22-дюймовый центральный дисплей.

Согласно данным Департамента моторных транспортных средств штата Техас, по состоянию на 31 августа 2026 года Tesla дополнительно зарегистрировала 38 единиц Cybercab для местного парка роботакси, увеличив общее количество до 45 машин. Ранее эти автомобили использовались преимущественно для тестовых поездок сотрудников компании.

Искусственный интеллект вместо радаров и карт

Автономное такси ориентируется в пространстве с помощью 8 камер высокой четкости и сквозной нейронной сети, которая принимает решения во время движения. Система не использует лидары или высокоточные цифровые карты, опираясь на стандартное аппаратное обеспечение AI 4, которое применяется в серийных автомобилях Model 3 и Model Y.

По состоянию на сентябрь 2026 года глобальный автопарк Tesla накопил более 22,5 миллиарда километров пробега с включенными системами помощи водителю. Ежедневно все системы компании собирают общий объем данных, эквивалентный непрерывному вождению одного человека в течение 500 лет.

Энергоэффективность, стоимость и производство

Масса пустого автомобиля составляет 1 412 килограммов. Он оснащен аккумуляторной батареей емкостью 47,6 киловатт-часа и электродвигателем мощностью 163 киловатта. В ходе лабораторных испытаний был зафиксирован запас хода в 673 километра. Ожидаемый уровень энергопотребления составляет около 10,2 киловатт-часа на 100 километров, что соответствует 9,8 километра на 1 киловатт-час.

Tesla стремится существенно снизить стоимость поездок. В долгосрочной перспективе компания рассчитывает сократить расходы до 0,20 доллара за милю, что в десять раз дешевле средних показателей отрасли. Для достижения этой цели разработчики использовали новый метод сборки под названием Unboxed, который предусматривает параллельное производство отдельных узлов автомобиля перед окончательной сборкой.

Долгосрочная цель производственной системы заключается в выпуске одного автомобиля с конвейера каждые 5–10 секунд,

– заявил генеральный директор Tesla Илон Маск.

Для минимизации человеческого вмешательства Cybercab получил системы беспроводной зарядки и автоматической очистки салона.

Конкуренция на рынке беспилотных такси

Запуск Cybercab состоялся на фоне активного развития рынка роботакси в Китае. Главный конкурент Tesla, компания Xpeng, уже выполнила более 2 000 тестовых заказов в Гуанчжоу на базе кроссовера GX и планирует начать перевозки без оператора безопасности в 2027 году. Xpeng также использует исключительно оптические камеры без лидаров, работая на чипах Turing AI и модели VLA 2.0.

Между тем китайский сервис Baidu Apollo Go по состоянию на апрель осуществил уже более 22 миллионов поездок для пассажиров, а компании WeRide и Pony AI активно выходят на международные рынки.