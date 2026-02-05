iPhone против Android: тест батарей смартфонов наконец-то определил победителя

Новый масштабный тест автономности смартфонов показал, что Apple снова опережает конкурентов. iPhone 17 Pro Max стал самым выносливым устройством в исследовании, а сама компания разделила первое место среди брендов по общему времени работы батареи.

Опубликованы результаты большого сравнительного теста автономности смартфонов, который проводился в течение 2025 года. В нем приняли участие 35 моделей, официально представленных на рынке США. По итогам испытаний Apple и OnePlus стали двумя брендами с лучшими средними показателями работы батареи. Об этом пишет издание CNET .

Смотрите также Лучший iPhone в 2026 году: вот какой телефон от Apple вам стоит купить

Почему iPhone обошел Android в тесте батареи?

Лучший результат среди всех устройств продемонстрировал iPhone 17 Pro Max. Смартфон занял первое место, хотя не имеет самой большой батареи в своем классе. Его аккумулятор емкостью 5088 мА-ч уступает некоторым Android-моделям, однако эффективность чипа и оптимизация iOS обеспечили ему самую продолжительную автономную работу.

Второе место в общем рейтинге поделили iPhone 17 и OnePlus 15. Примечательно, что базовый iPhone 17 имеет наименьшую емкость аккумулятора среди лидеров теста, но все равно смог показать высокий результат. Третью позицию занял Poco F7 Ultra, а четвертой стал iPhone 17 Pro.

Методология CNET предусматривала использование двух стандартизированных тестов, которые уменьшают влияние случайных факторов. Первый тест заключался в трех часах потокового видео через Wi-Fi с максимальной яркостью экрана. Второй был 45-минутным испытанием на выносливость, что включало игры, просмотр видео, прокрутку соцсетей и видеозвонок. Итоговые места определялись на основе среднего результата обоих тестов.

Как пишет Macrumors, в тесте на выносливость iPhone 17 Pro Max снова занял первое место. За ним расположились iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 16e. Также в этом испытании хорошо проявили себя Pixel 10 и Pixel 10 Pro Fold от Google, а также складной Motorola Razr.

Кроме отдельных моделей, исследователи сравнили автономность по брендам, учитывая только компании с минимум тремя протестированными устройствами. Apple заняла первое место, OnePlus стала второй, Motorola и Samsung заняли третью и четвертую позиции соответственно, а Google оказалась на пятом месте.