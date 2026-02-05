iPhone проти Android: тест батарей смартфонів нарешті визначив переможця

Новий масштабний тест автономності смартфонів показав, що Apple знову випереджає конкурентів. iPhone 17 Pro Max став найвитривалішим пристроєм у дослідженні, а сама компанія розділила перше місце серед брендів за загальним часом роботи батареї.

Опубліковано результати великого порівняльного тесту автономності смартфонів, який проводився протягом 2025 року. У ньому взяли участь 35 моделей, офіційно представлених на ринку США. За підсумками випробувань Apple та OnePlus стали двома брендами з найкращими середніми показниками роботи батареї. Про це пише видання CNET .

Чому iPhone обійшов Android у тесті батареї?

Найкращий результат серед усіх пристроїв продемонстрував iPhone 17 Pro Max. Смартфон посів перше місце, хоча не має найбільшої батареї у своєму класі. Його акумулятор місткістю 5088 мА·год поступається деяким Android-моделям, однак ефективність чипа та оптимізація iOS забезпечили йому найтривалішу автономну роботу.

Друге місце в загальному рейтингу поділили iPhone 17 та OnePlus 15. Примітно, що базовий iPhone 17 має найменшу ємність акумулятора серед лідерів тесту, але все одно зміг показати високий результат. Третю позицію зайняв Poco F7 Ultra, а четвертою став iPhone 17 Pro.

Методологія CNET передбачала використання двох стандартизованих тестів, які зменшують вплив випадкових факторів. Перший тест полягав у трьох годинах потокового відео через Wi-Fi з максимальною яскравістю екрана. Другий був 45-хвилинним випробуванням на витривалість, що включало ігри, перегляд відео, прокрутку соцмереж та відеодзвінок. Підсумкові місця визначалися на основі середнього результату обох тестів.

Як пише Macrumors, у тесті на витривалість iPhone 17 Pro Max знову посів перше місце. За ним розташувалися iPhone 17, iPhone 17 Pro та iPhone 16e. Також у цьому випробуванні добре проявили себе Pixel 10 і Pixel 10 Pro Fold від Google, а також складаний Motorola Razr.

Окрім окремих моделей, дослідники порівняли автономність за брендами, враховуючи лише компанії з мінімум трьома протестованими пристроями. Apple посіла перше місце, OnePlus стала другою, Motorola та Samsung зайняли третю і четверту позиції відповідно, а Google опинилася на п’ятому місці.